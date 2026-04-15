Tigres liga tres años sin ganar de visita en la ‘Conca’

Tigres tiene un reto este miércoles: no “enfriar” el buen momento futbolístico que vive actualmente.

Los dirigidos por el técnico argentino Guido Pizarro ligaron dos victorias (una en “Conca” y otra en Liga MX), están en zona de Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Primera División del futbol mexicano y esta noche van en busca del boleto para la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Y es que los felinos visitan esta noche al Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) a las 21:30 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Lumen Field, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Los auriazules tienen ventaja de 2-0 en el marcador global, tras ganar la ida el miércoles pasado en el Estadio Universitario.

Para avanzar a la antesala de la final, los de la UANL deben ganar, empatar o perder por un gol de diferencia esta noche. De perder este miércoles 2-0 ante los de Washington, habrá empate en el acumulado y obligará al tiempo extra donde, de permanecer la igualada en el alargue, se cobrará serie de penaltis.

Lo único preocupante es que los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ligan 10 duelos sin ganar de visita en la ‘Conca’.

Este miércoles en Seattle se espera una temperatura mínima de dos grados Celsius y una máxima de ocho, con 45% de probabilidad de lluvia, una humedad relativa de 76% y viento de 13 kilómetros por hora.

Ficha

Fútbol

Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Cuartos de final

Juego de vuelta

Seattle vs. Tigres

Marcador global: 2-0, favor Tigres.

Lumen Stadium

Seattle, Washington, EUA

21:30 horas - Hoy miércoles

Tiempo de Monterrey

Fox One

Entérate

Estos son los 10 juegos que liga Tigres sin ganar de visita en la Copa de Campeones de la Concacaf:

Edición de 2023: Vuelta semifinal León 3-1 Tigres, Estadio Nou Camp, León, Guanajuato

Edición de 2024: Ida Primera Ronda… Whitecaps 1-1 Tigres, BC Place, Vancouver, Canadá

Edición de 2024: Ida octavos de final Orlando City 0-0 Tigres, Explora, Orlando, Florida, EUA

Edición de 2024: Ida cuartos de final Columbus Crew 1-1 Tigres, Lower.com Field, Columbus, Ohio, EUA

Edición de 2025: Ida Primera Ronda… Real Estelí 1-0 Tigres, Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua

Edición de 2025: Ida octavos de final Cincinnati 1-1 Tigres, TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, EUA

Edición de 2025: Ida cuartos de final Galaxy 0-0 Tigres, Dignity Health Sports Park, Carson, California, EUA

Edición de 2025: Vuelta semifinal Cruz Azul 1-0 Tigres, Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Edición de 2026: Ida Primera Ronda… Forge 0-0 Tigres, Tim Hortons Field, Hamilton, Canadá

Edición de 2026: Ida octavos de final Cincinnati 3-0 Tigres, TQL Stadium

La última vez que Tigres ganó de visita en la Concachampions fue en el juego de ida de cuartos de final de la edición de 2023, al vencer 1-0 al Motagua en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 5 de abril de 2023, con gol de Luis Quiñones al minuto 44.

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