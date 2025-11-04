David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

El exfutbolista David Beckham fue coronado caballero por el rey Carlos III este martes durante una ceremonia celebrada en Berkshire, Inglaterra.

A sus 50 años, el ídolo inglés recibió el título de “Sir” por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica.

“No podría estar más orgulloso, la gente sabe lo patriótico que soy y cuánto amo a mi país”, expresó Beckham tras recibir el reconocimiento.

“Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia”, dijo.

De Old Trafford al Bernabéu: una carrera icónica

Criado en la cantera del Manchester United, Beckham debutó con los “Red Devils” y permaneció allí once años, ganando seis Premier League y una Champions League.

En 2003 dio el salto al Real Madrid, donde formó parte de los “Galácticos” y conquistó una liga española antes de continuar su carrera en el LA Galaxy, con breves etapas en el Milan y el Paris Saint-Germain. Se retiró en 2013.

Capitán de Inglaterra y referente mundial

Con la selección inglesa, Beckham disputó 115 partidos internacionales, fue capitán durante seis años y participó en dos Copas del Mundo y dos Eurocopas, consolidándose como uno de los jugadores más emblemáticos de su generación.

Más allá del fútbol: filántropo y empresario

Fuera de las canchas, Beckham ha mantenido un compromiso constante con causas sociales. Desde 2005 es embajador de Unicef, y ha apoyado múltiples proyectos humanitarios.

Actualmente, es propietario del Inter de Miami, equipo de la MLS donde militan figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

