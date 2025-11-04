Cerrar X
david_beckham_reino_unido_527e93ea59
Deportes

David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

El exjugador del Manchester United y Real Madrid, David Beckham, fue investido caballero por el rey Carlos III en reconocimiento a su legado deportivo

  • 04
  • Noviembre
    2025

El exfutbolista David Beckham fue coronado caballero por el rey Carlos III este martes durante una ceremonia celebrada en Berkshire, Inglaterra.

A sus 50 años, el ídolo inglés recibió el título de “Sir” por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica.

“No podría estar más orgulloso, la gente sabe lo patriótico que soy y cuánto amo a mi país”, expresó Beckham tras recibir el reconocimiento. 

“Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia”, dijo.

De Old Trafford al Bernabéu: una carrera icónica

Criado en la cantera del Manchester United, Beckham debutó con los “Red Devils” y permaneció allí once años, ganando seis Premier League y una Champions League.

En 2003 dio el salto al Real Madrid, donde formó parte de los “Galácticos” y conquistó una liga española antes de continuar su carrera en el LA Galaxy, con breves etapas en el Milan y el Paris Saint-Germain. Se retiró en 2013.

Capitán de Inglaterra y referente mundial

Con la selección inglesa, Beckham disputó 115 partidos internacionales, fue capitán durante seis años y participó en dos Copas del Mundo y dos Eurocopas, consolidándose como uno de los jugadores más emblemáticos de su generación.

Más allá del fútbol: filántropo y empresario

Fuera de las canchas, Beckham ha mantenido un compromiso constante con causas sociales. Desde 2005 es embajador de Unicef, y ha apoyado múltiples proyectos humanitarios.

Actualmente, es propietario del Inter de Miami, equipo de la MLS donde militan figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25309847751009_d328af7ee7
Charlie Woods comparte un nuevo logro con su padre Tiger
deportes_yamil_bukele_67c3928759
Hermano de Bukele presenta candidatura a la federación de fútbol
deportes_egan_bernal_fb2f981309
Egan Bernal denuncia robo de bicicleta del Tour de Francia 2019
publicidad

Últimas Noticias

AP_25310002669836_799c314903
Noboa recorre con Kristi Noem posible base de EUA en Ecuador
Whats_App_Image_2025_11_05_at_8_05_34_PM_c97c0c7c29
EUA reducirá 10% de vuelos por falta de controladores aéreos
escena_anahi_5675863dc5
Anahí se adelanta a la Navidad y pone su pino
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×