deportes_edson_alvarez_aee5dd7977
Deportes

Edson Álvarez causa baja con el Tri para la fecha FIFA

El mediocampista mexicano no jugará ante Portugal y Bélgica tras ser operado del tobillo; FMF confía en que llegue recuperado al Mundial

  • 17
  • Febrero
    2026

La Selección Mexicana tendrá una dura baja para la próxima fecha FIFA.

Este martes, el director deportivo del Tri, Dulio Davino, confirmó en rueda de prensa que Edson Álvarez no estará disponible para los juegos ante Portugal y Bélgica tras ser operado por una lesión en el tobillo.

Davino explicó que el procedimiento se realizó en Europa y que la comunicación con el cuerpo médico fue constante.

“Para Portugal y Bélgica no (va a recuperarse), pero se comunicó el doctor con el de Europa, (su operación) terminó hace una hora y 20, fue exitosa; de primera mano, el doctor nos dice que si todo sale como piensa, podría llegar (al Mundial)”, señaló el directivo.

Un vacío importante en el mediocampo

La ausencia del mediocampista representa un vacío importante en la convocatoria nacional, considerando su peso en el mediocampo y su rol como referente dentro del once titular.

Sin embargo, desde la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confían en que su recuperación transcurrirá conforme a lo previsto y que “el Machín” pueda reincorporarse en el corto plazo.

También preocupa la situación de Gilberto Mora

Durante la rueda de prensa también se abordó el caso de la joven promesa Gilberto Mora, quien continúa su rehabilitación tras presentar una pubalgia.

Davino subrayó que existe respeto absoluto hacia los tiempos y decisiones de Tijuana.

“Mencionar que somos muy respetuosos, respetamos lo que quieran comunicar los clubes, estamos muy cerca; el Club Tijuana está en un periodo de adaptación conservadora, tiene sobrecarga, se ha decidido bajar la carga; esperemos tenerlo lo antes posible para ser elegido por Javier”, explicó.


