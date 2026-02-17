Podcast
Internacional

Boric pide al Papa intervenir en crisis humanitaria de Cuba

El mandatario chileno solicitó mediación ante el impacto del bloqueo y reiteró que el bienestar humanitario debe estar por encima de las diferencias ideológicas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, envió una carta al papa León XIV para solicitar su intervención en la crisis humanitaria que atraviesa Cuba, en medio del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría General de la Presidencia, en la misiva “se expresó la inquietud de Chile por las condiciones de vida de la población y se señaló que la situación que enfrenta actualmente Cuba ha adquirido una dimensión humanitaria preocupante”, con impactos directos en el abastecimiento de alimentos, la operación de hospitales, el transporte público y el suministro eléctrico”, se explicó en un comunicado.

El documento fue entregado el pasado viernes al nuncio apostólico en Chile durante una reunión en la sede del gobierno.

La Presidencia también subrayó que Boric reconoció la existencia de “diferencias ideológicas”, pero sostuvo que el bienestar humanitario debe situarse por encima de los conflictos entre Estados. Asimismo, el mandatario afirmó que cualquier salida sostenible requerirá avances en democracia y derechos humanos.

La gestión ocurre una semana después de que Chile anunciara el envío de ayuda humanitaria a la isla a través de UNICEF, sumándose a otros países como México y España, quienes se han comprometido a apoyar a Cuba.

El Gobierno chileno ha defendido esta asistencia y ha calificado el bloqueo estadounidense como “criminal” y dañino para la población civil.

En los últimos meses se ha incrementado la presión de Washington sobre Cuba, incluyendo medidas para dificultar el suministro de petróleo, lo que ha profundizado la crisis energética que afecta a la isla. La escasez de combustible ha provocado apagones recurrentes y tensiones en sectores clave de la economía.


