Primer día de repechaje de la Champions deja sorpresas y polémica

La temporada más emocionante de la Champions League ya comenzó, con unos partidos de repechaje que dejaron polémica, pero también sorpresas.

Real Madrid toma ventaja ante Benfica en duelo marcado por tensión

En el partido más interesante del día, el Real Madrid se impuso 1-0 ante el Benfica en la ida de los playoffs del torneo más importante de clubes, en un encuentro cargado de tensión con el que los merengues tomaron revancha de la derrota sufrida ante los lusitanos en la primera fase.

Aunque el Benfica inició dominante, muy temprano el Madrid se hizo con el control del juego, siendo superior durante gran parte del compromiso.

Fue hasta el minuto 50 cuando Vinícius Jr. abrió el marcador y anotó el único gol del encuentro. Inmediatamente después, el partido se vio envuelto en polémica cuando el árbitro activó el protocolo contra el racismo, luego de que el brasileño denunciara un insulto racista por parte del delantero Gianluca Prestianni.

QUÉ AUTÉNTICO GOLAZO DE VINÍCIUS JR, VAYA LOCURA 😍😍😍pic.twitter.com/jy7L793Lnh — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 17, 2026

Antes del pitido final, el técnico José Mourinho fue expulsado del banquillo y no podrá sentarse la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

Doué pone al PSG con un pie en octavos

El vigente campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain, firmó una remontada clave ante el AS Monaco en la ida de su eliminatoria.

El conjunto dirigido por Luis Enrique se vio sorprendido en el arranque en el Stade Louis II, donde Folarin Balogun adelantó al Mónaco en el primer minuto y amplió la ventaja poco después.

La situación se complicó aún más cuando Vitinha falló un penalti y Ousmane Dembélé abandonó el campo por lesión.

🚨⚠️ Ousmane Dembélé has been subbed off with an injury on minute 26.



Paris Saint-Germain staff to assess the Ballon d’Or. pic.twitter.com/zqCu5tkJdD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

Sin embargo, la entrada del joven Désiré Doué cambió el rumbo del partido. En su primer contacto con el balón recortó distancias tras asistencia de Bradley Barcola y dio impulso a la reacción parisina.

Antes del descanso, Achraf Hakimi firmó el empate, también tras una acción de Doué. Ya en la segunda mitad, la expulsión de Aleksandr Golovin dejó al Mónaco en inferioridad, lo que facilitó la remontada definitiva.

Doué, en estado de gracia, marcó el tercer tanto al minuto 67 para dejar la eliminatoria muy favorable al campeón europeo, que buscará sellar el pase a octavos en el Parque de los Príncipes.

🚨🌍 Desire Doue (x2)



Monaco 2-3 PSG.



Follow @FootyFlixx for every goal as soon as they go in. ✅

pic.twitter.com/vNsiR9YfBU — Footy Flix (@FootyFlixx) February 17, 2026

Galatasaray sorprende con goleada a la Juventus

El Galatasaray dio la campanada de la jornada al encaminar su pase a octavos tras golear 5-2 a la Juventus en un partido marcado por el doblete del neerlandés Noa Lang y la expulsión del colombiano Juan Cabal.

El conjunto turco se adelantó al minuto 15 con gol de Gabriel Sara, pero la ‘Juve’ reaccionó con un doblete de Teun Koopmeiners que le dio momentáneamente la vuelta al marcador antes del descanso.

Tras el intermedio, Lang empató al 48 y devolvió el impulso a los locales. Poco después, Davinson Sánchez firmó el 3-2 de cabeza tras una falta provocada por Barış Alper Yılmaz.

La expulsión de Cabal al minuto 67 terminó por hundir al cuadro italiano. Con superioridad numérica, el Galatasaray amplió la ventaja con el segundo tanto de Lang y sentenció al 86 gracias a Sacha Boey.

Sacha Boey makes it 5 for Galatasary pic.twitter.com/SWTQ2i8sUr — NANA🦅 (@nana_growth) February 17, 2026

Con este resultado, el equipo de Estambul queda muy cerca de volver a unos octavos de Champions —instancia que no disputa desde la temporada 2013-14— y viajará a Turín con una ventaja de tres goles.

Guirassy acerca al Dortmund a octavos

En el último partido del día, el Borussia Dortmund dio un paso firme hacia los octavos al imponerse 2-0 al Atalanta, con Serhou Guirassy como gran figura.

El equipo dirigido por Niko Kovač aprovechó su fortaleza en el Signal Iduna Park para encarrilar la eliminatoria desde el inicio.

Apenas al minuto tres, una acción colectiva terminó con asistencia de Julian Ryerson y remate certero de Guirassy para abrir el marcador.

El conjunto italiano reaccionó y generó peligro, especialmente por medio de Nicola Zalewski, aunque sin encontrar rematador.

Antes del descanso, el propio Guirassy volvió a ser determinante, esta vez como asistente para Maximilian Beier, quien empujó el balón para el 2-0.

En la segunda mitad, el técnico Rafael Palladino movió el banquillo en busca de reacción. Nikola Krstović tuvo la ocasión más clara, pero el arquero Gregor Kobel respondió con seguridad.

El Dortmund controló el ritmo en el tramo final y viajará a Bérgamo con una renta importante, mientras el Atalanta buscará la remontada para seguir con vida en Europa.

