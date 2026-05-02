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FIA adelanta el GP de Miami por amenaza de lluvia

Este sorpresivo cambio se dio debido a la elevada posibilidad de tormentas que apuntan los pronósticos meteorológicos de la región

  • 02
  • Mayo
    2026

El Gran Premio de Miami, la cuarta prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium, adelantará tres horas su salida, debido a la elevada posibilidad de tormentas que apuntan los pronósticos meteorológicos.

Así lo comunicó la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), que después de mantener conversaciones con la FOM, máximo organismo responsable de la F1, y con el promotor de la prueba, ha informado de que el horario de salida de la carrera se dará a la una de la tarde hora local, es decir, tres horas antes de lo previsto inicialmente. 

La FIA hizo público este sábado en el circuito de Florida un comunicado en el que se explica que «se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local debido a las previsiones meteorológicas que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera».

"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal", añade el mensaje de la Federación Internacional.


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