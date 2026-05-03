Instala China megaplataforma eólica en aguas profundas

China dio un paso relevante en el desarrollo de energías renovables al completar la instalación de su mayor plataforma eólica marina flotante, con capacidad de 16 megavatios, en aguas profundas frente a la provincia de Cantón.

El proyecto, ubicado a más de 70 kilómetros de la costa y en zonas que superan los 50 metros de profundidad, busca ampliar el aprovechamiento de la energía eólica más allá de las áreas tradicionales de baja profundidad.

La infraestructura, denominada ‘Sanxia Linghang’ y desarrollada por China Three Gorges Corporation, fue instalada en aguas cercanas a la ciudad de Yangjiang, en un entorno considerado de alta complejidad operativa.

Un sistema diseñado para condiciones extremas

La plataforma integra un aerogenerador de gran capacidad montado sobre una estructura flotante semisumergible, junto con un sistema de amarre especialmente diseñado para resistir condiciones marítimas adversas.

De acuerdo con los reportes, el sitio presenta olas superiores a los 20 metros y vientos que pueden alcanzar hasta 73 metros por segundo, lo que exige soluciones tecnológicas avanzadas para garantizar la estabilidad y operación del sistema.

Entre las innovaciones destaca el uso de cables de poliéster de alto rendimiento, una tecnología aplicada por primera vez en el país para este tipo de proyectos, que permite absorber la energía del oleaje mediante deformación elástica y reducir la presión sobre la estructura.

Innovaciones tecnológicas y estabilidad estructural

El diseño incorpora además un sistema de lastre activo, capaz de ajustar automáticamente el volumen de agua en sus columnas para mantener el equilibrio de la plataforma ante cambios en el entorno marino.

A ello se suma un cable submarino dinámico de 66 kilovoltios, desarrollado para operar en condiciones complejas y garantizar la transmisión de energía desde mar abierto hacia tierra firme.

Estas soluciones buscan resolver uno de los principales desafíos de la energía eólica flotante: mantener la estabilidad y eficiencia en escenarios donde las condiciones son significativamente más exigentes que en instalaciones fijas.

China acelera su apuesta por la eólica en alta mar

El proyecto forma parte de la estrategia de China para impulsar la energía eólica marina en aguas profundas, un segmento que aún se encuentra en desarrollo en comparación con los parques de cimentación fija, que dominan la capacidad instalada a nivel global.

A diferencia de estos últimos, las plataformas flotantes permiten acceder a zonas con vientos más intensos y constantes, aunque implican mayores retos técnicos en términos de anclaje, estabilidad y transmisión eléctrica.

Mientras Europa mantiene el liderazgo en este tipo de tecnología, especialmente en el mar del Norte y el Atlántico, China busca cerrar la brecha en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones comerciales en el sector de las energías renovables.

El avance también se da en medio de disputas entre China y la Unión Europea sobre el papel de los fabricantes de equipos, lo que añade un componente estratégico al desarrollo de este tipo de infraestructura.

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