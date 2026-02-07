Deja Barcelona proyecto Unify League y golpea torneo

El FC Barcelona confirmó su retiro del proyecto de la Superliga Europea, decisión que marca un nuevo capítulo en el conflicto que ha rodeado la propuesta de un torneo alternativo a la Liga de Campeones.

El anuncio se da luego de años de polémica, disputas legales y rechazo por parte de aficionados, clubes y organismos del fútbol internacional, dejando al Real Madrid como uno de los principales impulsores del plan que busca reformular el sistema de competencias en Europa.

Barcelona oficializa su salida de la Superliga Europea

El club catalán informó que notificó formalmente a la empresa organizadora y a los equipos involucrados su retiro definitivo de la Superliga Europea. Con esta decisión, Barcelona se deslinda de uno de los proyectos más controversiales en la historia reciente del fútbol continental.

La institución había sido uno de los principales promotores del torneo desde su anuncio en 2021, cuando se planteó la creación de una competencia alternativa que competiría directamente con la Liga de Campeones, organizada por la UEFA.

La salida del conjunto blaugrana representa un cambio relevante en el panorama del fútbol europeo, ya que reduce considerablemente el respaldo institucional que mantenía viva la propuesta del torneo separatista.

Real Madrid mantiene respaldo al nuevo proyecto Unify League

Tras la salida del Barcelona, el Real Madrid permanece como uno de los principales clubes que continúa respaldando la iniciativa, la cual fue relanzada en 2024 bajo el nombre de Unify League. El nuevo formato pretende renovar la idea original y presentarse como una alternativa competitiva frente a la Liga de Campeones.

El proyecto ha sido impulsado por la empresa A22 Sports Management, promotora que busca desarrollar una estructura distinta a los torneos tradicionales del fútbol europeo, con un sistema que planteaba garantizar la permanencia de varios clubes participantes.

Cómo surgió la polémica de la Superliga Europea

La propuesta original contemplaba la participación de 20 equipos, con 12 clubes fundadores considerados entre los más históricos y poderosos del continente. Entre ellos figuraban Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, AC Milan e Inter de Milán.

El modelo planteaba que 15 equipos tendrían participación asegurada sin riesgo de descenso, lo que generó críticas por modificar el sistema meritocrático basado en el desempeño deportivo en ligas nacionales y torneos continentales.

La iniciativa generó protestas masivas de aficionados, críticas de futbolistas y entrenadores, además de presiones institucionales que provocaron el retiro paulatino de la mayoría de los clubes pocos días después del anuncio oficial.

Decisiones legales y obstáculos que enfrentó el torneo

En 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que la UEFA y la FIFA actuaron contra la legislación de competencia al bloquear el desarrollo de la Superliga. Sin embargo, el fallo no garantizó la implementación inmediata del torneo.

A pesar del respaldo jurídico parcial, el proyecto continuó enfrentando dificultades para reunir el apoyo de clubes y aficionados. Posteriormente, la Juventus, que había permanecido como uno de los equipos impulsores, también decidió retirarse, debilitando la propuesta.

Qué significa la salida del Barcelona para el futuro del torneo

La decisión del Barcelona representa un golpe significativo para el desarrollo de la Superliga Europea y para la Unify League, ya que el club catalán era uno de los referentes deportivos y comerciales más importantes dentro del proyecto.

Con menos respaldo institucional, el futuro del torneo alternativo queda sujeto a la capacidad de sus promotores para atraer nuevos clubes y convencer a las ligas nacionales y organismos internacionales sobre la viabilidad del formato.

El escenario actual mantiene a la Liga de Campeones como la principal competencia de clubes en Europa, mientras el debate sobre reformas al calendario y al modelo económico del fútbol continental continúa vigente.

