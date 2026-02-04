Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso

La etapa Aaliyah Farmer, en la Liga MX ha concluido, pues se unirá al Chicago Stars de la National Women's Soccer League (NWSL).

Tras el anuncio de su salida al conjunto estadounidense, el técnico de las "Amazonas", Pedro Martínez Losa, aclaró en rueda de prensa que la salida de la jugadora mexicoamericana fue debido a motivos de seguridad personal derivados de acoso.

"Creo que se han contado versiones fuera de la realidad. Desde que ella se quería ir o que no estaba a gusto en el equipo. Aaliyah (Farmer) es una jugadora muy valorada por sus compañeras y cuerpo técnico. Vino como jugadora de college (universidad) que se desarrolló a nivel nacional y dentro de ese proceso hubo una línea roja, había un tema personal y ella no se sintió segura de acosos que se produjeron y nos lo hizo saber hace tiempo", dijo Martinez Losa.

Con esta declaración, el entrenador de Tigres desmintió las versiones en las que sugería que su salida era debido a la falta de compromiso o interés de la seleccionada nacional.

Además, el español hizo énfasis en que el club priorizó el bienestar de la futbolista tras recibir el reporte de los incidentes.

Martínez Losa lamentó el hecho de que se compartieran interpretaciones erróneas sobre la salida de Farmer, reiterando que la integridad de la persona está por encima de cualquier interés deportivo.

Aaliyah Farmer, quien llegó a Tigres proveniente del fútbol colegial en enero de 2025, donde disputó 80 partidos, marcando nueve goles y nueve asistencias.

Ahora, continuará su carrera profesional en la liga estadounidense, marcando un precedente sobre los protocolos de apoyo a jugadoras ante situaciones de riesgo personal en la liga local

