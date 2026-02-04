Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny

Los premios Grammy 2026 estuvieron marcados por un fuerte mensaje político, especialmente en contra de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

En la gala también se vivió un momento histórico: Bad Bunny ganó el premio a Mejor Álbum del Año, convirtiéndose en el primer artista latino en conquistar la categoría.

Sin embargo, en los días posteriores a la ceremonia, surgió un rumor que ha dado de qué hablar, que el cantante habría usado un chaleco antibalas durante el evento.

El detalle que desató las especulaciones

Para los fans más atentos del artista puertorriqueño, hubo un detalle que no pasó desapercibido: su torso lucía inusualmente abultado y su postura parecía rígida durante la ceremonia.

Este detalle, imperceptible para algunos, fue suficiente para que en redes sociales comenzaran a circular teorías sobre que Bad Bunny llevaba protección balística bajo su traje.

¿Por qué habría usado un chaleco antibalas?

La teoría se fortaleció en plataformas como X y TikTok, donde usuarios señalaron que el artista habría recibido amenazas tras su participación en el Super Bowl y su postura política, por lo que su equipo de seguridad habría tomado medidas adicionales.

Además, el contexto sociopolítico en Estados Unidos, con redadas migratorias y un clima de tensión cultural, alimentó la narrativa de que el cantante podría haber reforzado su seguridad durante una gala de alto perfil.

La verdad detrás del rumor

No obstante, la teoría se derrumba al analizar su vestimenta. El torso abultado y la postura rígida no se debieron a un chaleco antibalas, sino al diseño del traje que utilizó.

Bad Bunny vistió un traje con corsé integrado, una pieza estructurada que modifica la silueta del cuerpo y que correspondía al primer diseño masculino de una reconocida firma de moda.

En otras palabras, lo que muchos interpretaron como protección balística era simplemente una apuesta de alta moda.

bad bunny makes history by being the first latin artist in 61 years to win the “album of the year” award 🏆 benito wears the very first schiaparelli menswear piece for this moment!#GRAMMY pic.twitter.com/gyzLEsDUG5 — DUDA (@saintdemie) February 2, 2026

Comentarios