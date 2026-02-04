Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26033166545816_6f81b26f66
Escena

Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny

Tras los Grammys, fans especularon que Bad Bunny usó un chaleco antibalas, pero el torso abultado se debió al diseño con corsé de su traje

  • 04
  • Febrero
    2026

Los premios Grammy 2026 estuvieron marcados por un fuerte mensaje político, especialmente en contra de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

En la gala también se vivió un momento histórico: Bad Bunny ganó el premio a Mejor Álbum del Año, convirtiéndose en el primer artista latino en conquistar la categoría.

Sin embargo, en los días posteriores a la ceremonia, surgió un rumor que ha dado de qué hablar, que el cantante habría usado un chaleco antibalas durante el evento.

El detalle que desató las especulaciones

Para los fans más atentos del artista puertorriqueño, hubo un detalle que no pasó desapercibido: su torso lucía inusualmente abultado y su postura parecía rígida durante la ceremonia.

Este detalle, imperceptible para algunos, fue suficiente para que en redes sociales comenzaran a circular teorías sobre que Bad Bunny llevaba protección balística bajo su traje.

¿Por qué habría usado un chaleco antibalas?

La teoría se fortaleció en plataformas como X y TikTok, donde usuarios señalaron que el artista habría recibido amenazas tras su participación en el Super Bowl y su postura política, por lo que su equipo de seguridad habría tomado medidas adicionales.

Además, el contexto sociopolítico en Estados Unidos, con redadas migratorias y un clima de tensión cultural, alimentó la narrativa de que el cantante podría haber reforzado su seguridad durante una gala de alto perfil.

La verdad detrás del rumor

No obstante, la teoría se derrumba al analizar su vestimenta. El torso abultado y la postura rígida no se debieron a un chaleco antibalas, sino al diseño del traje que utilizó.

Bad Bunny vistió un traje con corsé integrado, una pieza estructurada que modifica la silueta del cuerpo y que correspondía al primer diseño masculino de una reconocida firma de moda.

En otras palabras, lo que muchos interpretaron como protección balística era simplemente una apuesta de alta moda.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_bad_bunny_e09b4c5d76
Bad Bunny asegura que su show del SB será una gran fiesta latina
Whats_App_Image_2026_02_05_at_12_59_24_AM_f55e559d06
Prepárate para las superapuestas del duelo Seattle-Patriotas
escena_rauw_alejandro_dbe8e0f435
Rauw Alejandro debutará como actor en la cinta 'Viva La Madness'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_05_at_11_10_39_PM_96962bebdc
Tigres Femenil vence a Cruz Azul y liga su partido 22 sin derrota
Captura_de_pantalla_2026_02_05_225223_6723eb75fa
Kim Flores y Claudia Herrera se unen al equipo de Azteca Noreste
Whats_App_Image_2026_02_05_at_10_03_42_PM_c70fda7577
Reconocen a San Pedro por estrategias de construcción de paz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×