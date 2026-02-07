Rodrigo Aguirre nuevo refuerzo de Tigres: supera pruebas físicas

Rodrigo Sebastián Aguirre Soto, delantero uruguayo de 31 años, dejó recientemente al Club América para convertirse en nuevo jugador de Tigres de la UANL, movimiento que marca una nueva etapa en su carrera dentro del futbol mexicano. El atacante se despidió de las Águilas tras un año y medio en el equipo, periodo en el que participó en títulos y se consolidó como un elemento ofensivo constante.

Supera pruebas físicas y médicas

El uruguayo Rodrigo Aguirre superó con éxito las pruebas físicas y médicas este sábado y quedó listo para convertirse oficialmente en nuevo jugador de Tigres por lo que resta del torneo y dos años más.

El delantero charrúa arribó por la mañana procedente de la Ciudad de México y de inmediato se trasladó al hospital patrocinador del club, ubicado en la zona del Obispado, donde fue sometido a los exámenes clínicos de rutina.

Más tarde, alrededor de las 14:00 horas, el atacante acudió a las instalaciones de Medicina del Deporte de la UANL para completar las pruebas físicas correspondientes. Cerca de las 15:40 horas salió del lugar sonriente y hablando por teléfono, antes de ser trasladado junto a su representante al sitio donde se hospedará.

Aguirre reportará este domingo a su primer entrenamiento con el equipo, que trabajará por la mañana en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), donde comenzará formalmente su etapa como refuerzo felino.

Aguirre se despide del América tras su paso por Coapa

Aguirre, antes de viajar, acudió a las instalaciones de Coapa para despedirse de sus compañeros, reconociendo que dejar el club fue una decisión difícil, aunque aseguró que se marcha satisfecho con lo logrado durante su estancia.

El delantero señaló que las despedidas son complicadas dentro del futbol profesional, pero afirmó que se va con la tranquilidad de haber aportado al equipo. Desde su llegada al América en julio de 2024, disputó 58 partidos, anotó 16 goles y registró una asistencia, además de sumar cerca de 3 mil minutos en cancha. En el plano colectivo, formó parte del plantel que conquistó un título de Liga MX y la Campeones Cup.

El atacante regresa a Monterrey, ciudad que ya conoce tras su paso previo por Rayados. Ahora buscará consolidarse con Tigres y aportar goles en una institución que regularmente compite por campeonatos nacionales e internacionales.

¿Quién es Rodrigo Aguirre, nuevo delantero de Tigres?

Rodrigo Aguirre nació el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay, donde comenzó su formación futbolística desde temprana edad. A los ocho años dejó el Club Social y Deportivo Iriarte para integrarse a la Asociación Cultural y Deportiva 3 de Abril, semillero donde también surgieron futbolistas uruguayos reconocidos. Posteriormente, a los 12 años, fue invitado a formar parte del Liverpool de Montevideo, institución en la que firmó su primer contrato profesional.

Debutó con el primer equipo de Liverpool en 2011, participando en tres partidos del Torneo Apertura. Con el paso del tiempo ganó mayor protagonismo y en 2012 marcó su primer gol internacional en la Copa Sudamericana, en un empate ante Envigado. Su crecimiento despertó interés de clubes europeos.

En 2014 fue fichado por el Udinese de Italia, que pagó cerca de cuatro millones de euros por su transferencia. Con apenas 19 años firmó contrato por cinco temporadas. Sin embargo, antes de debutar con el club italiano fue cedido al Empoli, donde tuvo poca actividad debido a lesiones y falta de continuidad.

Recuperación de nivel en Sudamérica

En 2017 regresó a Uruguay para jugar con Nacional, donde recuperó nivel futbolístico. Destacó en el Campeonato Uruguayo y la Copa Libertadores, además de marcar el gol que le dio al club el título del Torneo Intermedio. Sin embargo, una lesión de menisco lo obligó a operarse y dejó al equipo al finalizar su contrato.

En 2018 continuó su carrera en Botafogo de Brasil, club al que llegó cedido por el Udinese. Debutó en la Serie A brasileña ante Fluminense y posteriormente anotó su único gol con el equipo frente a Sport Recife. Su paso por el club fue irregular y terminó saliendo en 2019 tras solicitar la rescisión de su contrato.

Después se integró a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde consiguió títulos importantes como la Copa Ecuador 2018-2019 y la Supercopa de Ecuador 2020, consolidando una etapa positiva en su trayectoria.

Trayectoria con selecciones juveniles de Uruguay

A nivel internacional, Aguirre formó parte de selecciones juveniles de Uruguay. Con la selección sub-23 debutó en 2012 en un empate ante Egipto. También participó con la selección sub-20 en el Campeonato Sudamericano de 2013, donde disputó ocho partidos.

Con su llegada a Tigres, Rodrigo Aguirre inicia un nuevo capítulo en su carrera profesional, con la meta de mantenerse como un delantero competitivo en la Liga MX y buscar oportunidades de representar nuevamente a Uruguay en competencias internacionales.

Comentarios