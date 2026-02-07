Podcast
Drake Lee Maye, la nueva joya de los Patriots

Con 23 años, Drake Maye ya rompe récords con New England y apunta a ser uno de los quarterbacks más jóvenes en ganar el Super Bowl

  • 07
  • Febrero
    2026

Drake Lee Maye, de 23 años de edad y nacido el 30 de agosto de 2002, en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, es el mariscal de campo de los New England Patriots, seleccionado en 2024 en el Draft.

Destaca por ser un quarterback de élite, rompiendo récords a temprana edad en la NFL. Originario de una familia de deportistas, Maye es un apasionado cristiano que utiliza su plataforma para compartir su fe, habiendo superado a Ben Roethlisberger en logros de postemporada.

Récords a temprana edad

A principios de 2026, se convirtió en el primer quarterback en ganar un juego de Campeonato de Conferencia siendo menor de 24 años de edad, desde Ben Roethlisberger en 2005, y busca ser de los más jóvenes en ganar un Super Bowl.

En la temporada 2025, lideró la NFL en porcentaje de pases completos (con 72%) y yardas aéreas por intento (con 9.12), mostrando una precisión élite.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 09.19.18 (2).jpeg

Su padre, Mark, fue quarterback en Carolina del Norte (UNC). Sus hermanos también triunfaron: Luke ganó un Campeonato nacional de baloncesto (en 2017) y Cole ganó la Serie Mundial Universitaria (en 2017).

Cambio de planes universitarios

Inicialmente se comprometió con Alabama (bajo el mando del head coach Nick Saban) en 2019, pero cambió de opinión en 2020 para jugar en la UNC, siguiendo los pasos familiares.

Drake “Drake Maye” Maye surgió en octubre de 2025 en redes sociales y se volvió viral, lo que según reportes, subraya su impacto y talento indiscutible en su segunda temporada.

Existe una cuenta de Instagram viral y popular (“Drake Maye Lover”) con más de 300,000 seguidores, destacando la “Maye Manía” en Nueva Inglaterra.

Se casó con Ann Michael Hudson el 22 de junio de 2025, tras una larga relación desde 2015.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 09.19.19.jpeg

Fue un destacado jugador de baloncesto en la preparatoria, promediando doble-doble en puntos y rebotes antes de enfocarse en el futbol americano. 

WhatsApp Image 2026-02-07 at 09.19.18 (1).jpeg


