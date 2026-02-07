Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Djuka_f35a71f94a
Deportes

¡Choque de gigantes! Rayados visita al América en busca de crecer

La historia marca que son 75 duelos oficiales los que han sostenido los de la ‘Pandilla’ contra los de Coapa en torneos cortos, considerando Liga y Liguilla

  • 07
  • Febrero
    2026

En el cierre de la jornada 5 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario que albergará el duelo entre los Rayados del Monterrey y las ‘Águilas’ del América, mismo que inicia en punto de las 9:00 de la noche. Ahí se enfrentará la segunda mejor ofensiva que dirige estratégicamente Domènec Torrent Font contra la segunda mejor defensiva que comanda desde el banquillo André Soares Jardine.

Equipos saltarán al campo con sus uniformes tradicionales

Al rectángulo verde del recinto ubicado en la Alcaldía Benito Juárez, ambos contendientes portarán su uniforme tradicional. Los capitalinos lo harán con su vistoso uniforme en amarillo total, mientras que los del Monterrey lo harán en azul y blanco.

En esta batalla impartirá justicia el capitalino Óscar Mejía García, quien fungirá como árbitro central.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 3.25.26 PM.jpeg

Historial favorece al América en torneos cortos

La historia marca que son 75 duelos oficiales los que han sostenido los de la ‘Pandilla’ contra los de Coapa en torneos cortos, considerando encuentros disputados en Liga y Liguilla.

El equipo dirigido por el Profe ‘Dome’ se llevó el triunfo en 23 partidos y en otros 20 empataron en el marcador final, aunado a las 32 derrotas registradas. Además, enviaron la pelota al fondo de las redes en 91 ocasiones, mientras que recibieron 106 anotaciones.

Funes Mori lidera el registro goleador de Rayados

De los 91 goles anotados por Rayados en estos enfrentamientos, su goleador histórico Rogelio Funes Mori marcó en 10 ocasiones. En cinco oportunidades, Aldo de Nigris consiguió anotaciones, mientras que Humberto Suazo y Sergio Canales sumaron cuatro goles cada uno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jesus_angulo_entrenamiento_2026_83cff8986d
Llega Santos al Universitario con una década sin vencer a Tigres
Whats_App_Image_2026_02_06_at_1_20_45_AM_d201491794
Súper Rayados: es la mejor ofensiva del Clausura 2026
EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T120715_048_b18d0fa04f
América hace oficial el fichaje de Raphael Veiga
publicidad

Últimas Noticias

cuba_sismo_c1820760cf
Sismo de magnitud 5.5 sacude este domingo a Cuba
AP_26036330456836_297c6b1677
Turismo de guerra: entre la curiosidad y la polémica
AE_Vfg_b7aa9f638b
NL fortalece relaciones internacionales para 2026: Miguel Flores
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
nl_presa_leon_mp4_b87adb8254
Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
publicidad
×