Demandan clubes de Liga de Expansión a la FMF ante el TAS

Una decena de clubes de la Liga de Expansión MX han interpuesto una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, exigiendo la reactivación inmediata del sistema de ascenso y descenso en el balompié nacional, suspendido desde 2020.

La denuncia fue revelada por The New York Times, a través de su plataforma The Athletic, y acusa a las autoridades del futbol mexicano de haber incumplido los acuerdos establecidos cuando se suspendió temporalmente el ascenso durante la pandemia de Covid-19.

Exigen respeto a la fecha original: junio de 2025

Los equipos argumentan que la suspensión debía concluir el 7 de junio de 2025, tal como se estableció al inicio de la pausa, sin embargo, aseguran que la FMF ha intentado aplazar unilateralmente la reactivación hasta la temporada 2026-2027, al reinterpretar el inicio de la medida.

El último club en ascender a la Liga MX fue Atlético de San Luis, en 2019. Desde entonces, ninguna escuadra ha tenido esa oportunidad por méritos deportivos.

“Es absurdo y no tiene sentido oponerse a la vuelta del ascenso y descenso en México”, declaró Eduardo Carlezzo, abogado que representa a los equipos.

Los 10 clubes demandantes son:

CF Atlante

Club Atlético La Paz

Cancún FC

Club Atlético Morelia

Cimarrones de Sonora FC

Oaxaca FC

CD Mineros de Zacatecas

Venados FC

Leones Negros UdeG

Club Jaiba Brava

Estos equipos acusan que la falta de certidumbre por parte de la FMF les impide planear inversiones en jugadores, infraestructura y derechos televisivos.

Acusan silencio y falta de respuesta

De acuerdo con el reportaje de The New York Times, la FMF no ha respondido formalmente a una solicitud enviada por los clubes el pasado 24 de marzo. La petición buscaba una postura clara para planear adecuadamente la siguiente temporada, sin embargo, fue ignorada, lo que detonó la decisión de recurrir al TAS.

Un directivo que solicitó el anonimato fue más allá y denunció corrupción interna:

“Varios clubes se unen y votan en contra del libre mercado (…) nos dimos cuenta que había gente que no iba a cumplir su palabra”.

FMF sin postura definitiva

Un portavoz de la FMF citado por The Athletic reconoció que el regreso del ascenso “debería darse” en 2026-2027, pero admitió que no existe una resolución formal.

Se espera que la próxima junta de dueños, programada para el 26 de mayo, aborde el tema, aunque sin certeza de una decisión definitiva.

Los clubes demandantes, por su parte, mantienen firme su postura: sin ascenso, no hay certidumbre para el futuro del futbol mexicano.

