Es un 'vendehúmos': Sergio Ramos responde al 'Tato' Noriega

La salida de Sergio Ramos de Rayados de Monterrey volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que el defensa español respondiera públicamente a versiones sobre supuestos privilegios durante su etapa en el club.

El detonante fue una publicación en redes sociales que cuestionaba viajes y compromisos personales del jugador fuera de la dinámica deportiva. Ramos reaccionó de forma directa y señaló al presidente deportivo José Antonio Noriega.

“El que me dio permiso fue Tato; que deje de vender humo… que se dedique al club y a darle una alegría a la afición”, escribió el futbolista, asegurando que otros elementos también recibieron autorizaciones similares.

Permisos, proyectos y diferencias internas

Desde la dirigencia se reconoció que algunas actividades del jugador no estaban contempladas inicialmente. Entre ellas se mencionaron viajes a eventos internacionales y su participación en proyectos musicales.

El propio Noriega explicó que varias situaciones surgieron sobre la marcha y generaron debate interno, especialmente por los tiempos en los que ocurrieron y su impacto en la planificación del equipo.

También admitió que algunas decisiones colocaron al club ante dilemas operativos, al tratarse de compromisos previamente asumidos por el futbolista.

Fichajes para elevar jerarquía

Cabe señalar que la incorporación de figuras internacionales respondió a una estrategia deportiva impulsada bajo la dirección técnica de Domènec Torrent, enfocada en recuperar liderazgo y personalidad dentro del plantel.

En ese plan también se integraron nombres como Sergio Canales y Óliver Torres, futbolistas con experiencia europea llamados a aportar peso competitivo en momentos clave.

Uno de los objetivos principales era el Mundial de Clubes, torneo en el que el club consideró que alcanzó su nivel más alto, con una actuación destacada pese a la derrota ante Borussia Dortmund.

Hoy, la institución continúa su participación en el torneo local ubicada en la zona media de la tabla y prepara su siguiente compromiso ante Pumas UNAM.

Mientras tanto, Ramos permanece como agente libre y evalúa sus próximos pasos, tanto en el ámbito deportivo como en proyectos personales, incluido su interés empresarial en España.

