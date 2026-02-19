Podcast
Internacional

EUA deporta bebé de dos meses con bronquitis: Joaquín Castro

A través de redes sociales, el legislador contó que el menor fue detenido junto con su hermana de 16 meses, su madre y su padre

  • 19
  • Febrero
    2026

Autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a Juan Nicolás, un bebé de dos meses con bronquitis junto a su familia hacia México, según declaró este miércoles el legislador federal Joaquín Castro.

De acuerdo con varias publicaciones, Castro mencionó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó al bebé junto con su hermana de 16 meses, su madre y su padre. 

Horas más tarde, Castro mencionó que el menor fue dado de alta del hospital, pero condenó que el futuro de su familia continue siendo incierto.

"Tengo una actualización sobre Juan Nicolás, el bebé de 2 meses detenido en Dilley, y su madre.

Mi equipo y yo hemos estado en contacto con la familia de Juan. Juan tiene bronquitis —según su mamá— y en algún momento de las últimas varias horas estuvo sin responder. Juan fue dado de alta del hospital a pesar de eso alrededor de la medianoche de hoy.

La mamá de Juan compareció ante un juez de inmigración esta mañana. Le dijeron que será deportada, pero no le informaron cuándo ni a dónde. Tanto Juan como su mamá están de vuelta en Dilley y su futuro sigue siendo incierto.

Todos estamos profundamente preocupados de que Juan y su mamá sean deportados y de que la salud de Juan continúe deteriorándose. Su vida está en peligro por la crueldad monstruosa de ICE. Continuaré proporcionando actualizaciones y seguiremos luchando para protegerlos.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, declaró que el niño se encontraba en “condición estable y médicamente apto para la deportación”. Aseguró que los pediatras entregaron a los padres un aerosol nasal de solución salina para continuar con el tratamiento.

La detención de menores por parte de las autoridades migratorias estadounidenses ha sido objeto de un mayor escrutinio desde que el gobierno del presidente Donald Trump inició su campaña migratoria.

Liberan a niño de cinco años detenido por ICE en Minnesota

Liam Conejo Ramos, el menor de cinco años que fue detenido junto a su padre por agentes del ICE en Minnesota, fue liberado este domingo.

El menor se encontraba retenido en el centro de inmigración en Texas junto a su padre, donde el congresista democráta Joaquín Castro los visitó, y fue este último quien confirmó la noticia.

Aquí te presentamos: Liberan a niño de cinco años detenido por ICE en Minnesota


