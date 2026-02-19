Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ramadan_mls_058e37c59d
Deportes

MLS pausará partidos para romper ayuno en Ramadán

La MLS mantendrá pausas breves en los partidos durante el Ramadán para que futbolistas y árbitros que ayunan puedan hidratarse y alimentarse al anochecer

  • 19
  • Febrero
    2026

La Major League Soccer confirmó que durante el Ramadán volverá a aplicar pausas breves en los encuentros para que jugadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico que ayunan puedan romper el ayuno tras la puesta del sol.

Dicha medida, vigente desde 2023, busca garantizar que quienes observan este periodo religioso puedan mantenerse hidratados y nutridos sin afectar su participación en los partidos.

El anuncio fue difundido desde Nueva York, donde la liga reiteró que la iniciativa forma parte de su estrategia de bienestar integral para atletas y oficiales.

Cómo funcionará la pausa

La MLS explicó que, si un jugador o árbitro necesita romper el ayuno durante el partido, el árbitro podrá detener el juego brevemente para un “descanso para beber”.

Ese receso no superará los 60 segundos y se realizará preferentemente en la primera interrupción del encuentro después de la puesta del sol.

En ese lapso, todos los futbolistas en el campo podrán hidratarse y consumir alimentos ligeros, además el tiempo perdido se añadirá al final del periodo correspondiente.

Cabe señalar que antes de cada partido, los clubes deberán informar a la liga si hay participantes en ayuno. Con esa información, los oficiales podrán prever la pausa o, en algunos casos, retrasar el inicio del encuentro cuando el atardecer ocurra pocos minutos después del silbatazo inicial.

Un mes de ayuno y reflexión

El Ramadán, noveno mes del calendario islámico, es un periodo de ayuno diurno, oración y reflexión espiritual para millones de musulmanes.

Este año comenzó al atardecer del 17 de febrero y concluirá el 19 de marzo.

Durante ese tiempo, quienes lo practican se abstienen de comer y beber desde el amanecer hasta el anochecer, lo que puede coincidir con horarios de competencia.

La liga subrayó que la política busca equilibrar el respeto a las prácticas religiosas con el rendimiento deportivo.

La MLS prevé que la medida vuelva a aplicarse en múltiples partidos de la temporada, en línea con su mensaje de inclusión y respeto a la diversidad dentro del futbol profesional.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

salamanca_fiscal_45d5f10db9
Confirma Fiscalía detenidos por ataque armado en Salamanca
messi_mls_refuerzos_d7b58b038d
Renueva Inter Miami proyecto con Messi y refuerzos rumbo a MLS
seleccion_mexicana_2012_jesus_corona_memo_ochoa_558fc10f7b
Directivo quiso imponer a 'Memo' Ochoa en Londres 2012, revelan
publicidad

Últimas Noticias

AP_26051492886987_30cdd0e556
Condenan a montañista por muerte de su novia en la Grossglockner
el_paso_texas_sheinbaum_dcdda29bd5
Cierre de espacio aéreo en Texas fue por un globo: Harfuch
eric_dane_mensajes_de_actores_despedida_ecad4aa3fc
Hollywood despide entre mensajes y lágrimas al actor Eric Dane
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×