MLS pausará partidos para romper ayuno en Ramadán

La Major League Soccer confirmó que durante el Ramadán volverá a aplicar pausas breves en los encuentros para que jugadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico que ayunan puedan romper el ayuno tras la puesta del sol.

Dicha medida, vigente desde 2023, busca garantizar que quienes observan este periodo religioso puedan mantenerse hidratados y nutridos sin afectar su participación en los partidos.

El anuncio fue difundido desde Nueva York, donde la liga reiteró que la iniciativa forma parte de su estrategia de bienestar integral para atletas y oficiales.

MLS to pause games for players and match officials observing Ramadan https://t.co/fqQ8JPt9jK — MLS Communications (@MLS_PR) February 19, 2026

Cómo funcionará la pausa

La MLS explicó que, si un jugador o árbitro necesita romper el ayuno durante el partido, el árbitro podrá detener el juego brevemente para un “descanso para beber”.

Ese receso no superará los 60 segundos y se realizará preferentemente en la primera interrupción del encuentro después de la puesta del sol.

En ese lapso, todos los futbolistas en el campo podrán hidratarse y consumir alimentos ligeros, además el tiempo perdido se añadirá al final del periodo correspondiente.

Cabe señalar que antes de cada partido, los clubes deberán informar a la liga si hay participantes en ayuno. Con esa información, los oficiales podrán prever la pausa o, en algunos casos, retrasar el inicio del encuentro cuando el atardecer ocurra pocos minutos después del silbatazo inicial.

Un mes de ayuno y reflexión

El Ramadán, noveno mes del calendario islámico, es un periodo de ayuno diurno, oración y reflexión espiritual para millones de musulmanes.

Este año comenzó al atardecer del 17 de febrero y concluirá el 19 de marzo.

Durante ese tiempo, quienes lo practican se abstienen de comer y beber desde el amanecer hasta el anochecer, lo que puede coincidir con horarios de competencia.

La liga subrayó que la política busca equilibrar el respeto a las prácticas religiosas con el rendimiento deportivo.

La MLS prevé que la medida vuelva a aplicarse en múltiples partidos de la temporada, en línea con su mensaje de inclusión y respeto a la diversidad dentro del futbol profesional.

