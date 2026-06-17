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Deportes

Derriban dron durante práctica de Corea del Sur en Guadalajara

Autoridades mexicanas neutralizaron un dron que sobrevoló un entrenamiento cerrado de la selección surcoreana previo a su duelo ante México

  • 17
  • Junio
    2026

La Asociación de Fútbol de Corea del Sur informó que las autoridades mexicanas derribaron un dron no autorizado que sobrevoló una sesión de entrenamiento a puerta cerrada de su selección, realizada en las instalaciones de Verde Valle, en Guadalajara, como parte de la preparación para el partido frente a México.

De acuerdo con un portavoz de la federación surcoreana, el dispositivo fue detectado por el equipo de seguridad de la selección, que de inmediato notificó a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército encargados de resguardar el complejo deportivo.

El Grupo Especial Antidrones localizó el aparato y lo neutralizó mediante sistemas de bloqueo e interferencia electrónica, debido a que volaba sobre una zona restringida.

Tras ser derribado, el dron cayó fuera del centro de entrenamiento. Sin embargo, cuando las autoridades y representantes de la federación acudieron a recuperarlo, el dispositivo ya no se encontraba en el lugar, por lo que se presume que fue retirado por sus operadores.

La federación indicó que dos hombres extranjeros, señalados como presuntos pilotos del dron, huyeron con el equipo antes de ser localizados.

Según la Asociación de Fútbol de Corea del Sur, el incidente no afectó la confidencialidad de la preparación táctica, ya que el sobrevuelo ocurrió durante la fase de calentamiento de los jugadores y antes del trabajo estratégico del cuerpo técnico.

La federación explicó que todavía se desconoce si el vuelo del dron tenía fines de espionaje por parte de algún medio de comunicación, de una selección rival o de aficionados.

Solicitan investigación

El caso fue notificado a la FIFA y la delegación surcoreana solicitó una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Además, pidió reforzar los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades mexicanas.

Las cámaras de vigilancia instaladas en el perímetro del centro deportivo captaron la apariencia física de los presuntos operadores, por lo que la policía mantiene abierta la investigación para tratar de identificarlos.

Pese al incidente, el entrenamiento concluyó sin mayores contratiempos y la agenda de la selección continuó con normalidad.

Este miércoles, el entrenador Hong Myung-bo y uno de los jugadores ofrecerán una conferencia de prensa previa al encuentro contra la selección mexicana.


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