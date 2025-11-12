Develan estatua de Pedro Treto Cisneros, leyenda del beisbol

En una emotiva ceremonia, familiares y amigos de Pedro Treto Cisneros develaron una estatua en su honor y memoria ayer miércoles; el monumento se ubica sobre la avenida Manuel Barragán, frente al Estadio de Beisbol Monterrey.

Este evento contó con la presencia de invitados del deporte como la familia Sulaimán, del espectáculo como Alicia Villarreal, del director editorial de El Horizonte, Luis Padua, y de Juan Cantú, director de Relaciones Institucionales de Avalanz Media.

Pedro Treto Cisneros, quien nació el 1 de agosto de 1939 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue un hombre importante en la historia del rey de los deportes en México, siendo cronista del deporte, gerente de Sultanes de Monterrey y Saraperos de Saltillo, y por 18 años presidente de la Liga Mexicana de Beisbol.

Treto falleció el 28 de febrero de 2013, pero su legado sigue presente desde las Ligas Pequeñas, las cuales se dieron cita en este evento, hasta la actualidad del beisbol profesional en México, el cual se encuentra más fuerte que nunca.

Su hijo, Pedro Rubén Treto Garza, recordó aquella frase que su padre dijo para motivar a siempre seguir adelante: “En el beisbol, como en la vida misma, se gana y se pierde, pero siempre se lucha hasta el último out”.

Este monumento no sólo inmortalizará a Pedro Treto, también a cada uno de los invitados, como gesto de agradecimiento por parte de la familia Treto por todo el apoyo para mantener vido el legado de Pedro Treto.

Ahora, cada vez que se circule por esta avenida importante de la Sultana del Norte, o al salir del Palacio Sultán tras disfrutar alguno de los juegos de los Sultanes de Monterrey, se podrá reconocer y apreciar la vida y trabajo de Pedro Treto Cisneros, con su estatua.

Entérate

Estos fueron los ‘home runs’ de Pedro Treto en el beisbol mexicano:

Fue el creador de La Academia de Beisbol que se encuentra en El Carmen, Nuevo León, inaugurada el 25 de marzo de 1996.

Fue presidente de la Liga Mexicana de Beisbol durante 18 años (de 1982 al 2000).

En 1999 fue entronizado como directivo al Salón de la Fama del beisbol mexicano.

Fue gerente de Sultanes de Monterrey.

Fue gerente de Saraperos de Saltillo.

Fue pelotero amateur.

Fue periodista.

Fue cronista deportivo.

Fue postulado para entrar al Salón de la Fama del Beisbol de las Grandes Ligas, en Cooperstown.

Fue Ejecutivo del Año en 1987.

Creó la Enciclopedia del beisbol mexicano.

Comentarios