‘Tope’ borrego y… ¡‘despluman’ a los Halcones!

Eduardo Rojas

El Horizonte

En un partido marcado por el juego físico y constantes fricciones, los Borregos del Tec de Monterrey derrotaron 71-49 a los Halcones de la Universidad Interamericana de Puebla, dentro de la División I de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), en la duela de la Arena Wellness Center .

El encuentro estuvo acompañado de reclamos hacia los árbitros y roces entre jugadores, con Carlos Uranga, por el Tec, y Daniel Montiel, por los Halcones, como los protagonistas más visibles. Ambos, además, portaban el gafete de capitán de sus respectivas quintetas.

El ambiente también se tensó en las tribunas, donde un grupo de estudiantes del Tec lanzó insultos hacia los jugadores visitantes.

Aunque el marcador final favoreció con amplitud al equipo regiomontano, el trámite del partido fue más equilibrado de lo que indica la pizarra. Los Halcones mantuvieron el entusiasmo por el triunfo y durante el juego se registraron dos cambios de liderazgo.

El Tec tomó ventaja desde los primeros minutos. A los cinco minutos de iniciado el encuentro dominaba 11-6 y al finalizar el primer cuarto amplió la diferencia a 23-12.

En el arranque del segundo periodo, la quinteta poblana reaccionó y logró recortar distancias, acercándose a 37-30, todavía con ventaja para los Borregos.

El tercer cuarto elevó la intensidad física del encuentro. Los forcejeos bajo el tablero se volvieron constantes e incluso se registraron faltas lejos de la disputa del balón. Al finalizar ese periodo, el conjunto de Monterrey mantenía el control con marcador de 57-41.

En el último cuarto la tensión aumentó y el duelo estuvo cerca de desbordarse, pero las intervenciones de los entrenadores, Felipe Sánchez del Tec y José Manuel Ordaz de la Interamericana, ayudaron a calmar los ánimos dentro de la duela.

Por los Borregos iniciaron Carlos Uranga, Juan Muñoz, Jorge Domínguez, Javier Castillo y Mauricio Asin. Por los Halcones lo hicieron Fernando Morales, Erik Gómez, Allan Hernández, Daniel Montiel y Yohan Preciado.

En el plano individual, Mauricio Asin encabezó la ofensiva del Tec con 19 puntos, seguido de Javier Castillo con 18. Por los Halcones, Daniel Montiel fue el jugador más productivo con 24 unidades y también el que más tiempo permaneció en la duela, con 36 minutos y 37 segundos.

Las aportaciones desde la banca fueron limitadas. Los suplentes del Tec sumaron 12 puntos, mientras que los de la Interamericana apenas aportaron 10.

FICHA

Basquetbol

ABE 2026

División I

Varonil

ITESM 71-49 Interamericana

Arena Wellness Center

ENTÉRATE

Así se movió el marcador, cuatro por cuarto:

Primer cuarto

ITESM 23

Interamericana 12

Segundo cuarto

ITESM 37

Interamericana 30

Tercero cuarto

ITESM 57

Interamericana 41

Cuarto cuarto

ITESM 71

Interamericana 49

