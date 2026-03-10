Sultanes Femenil ‘toma su turno al bate’… ¡en Playoffs!

En su tercera temporada en la Liga Mexicana de Soft bol (LMS), Sultanes Femenil va en busca de su primer cetro al abrir fuego en los Playoffs de la campaña 2026 al recibir hoy martes a El Águila de Veracruz a las 20:00 horas en el Palacio Sultán, en el Juego 1 de la Semifinal, en serie que es a ganar tres de cinco encuentros.

Los primeros dos duelos serán hoy martes y mañana miércoles a las 20:00 horas en el diamante del Estadio de Beisbol Monterrey.

Los tres restantes serán viernes, sábado y domingo en territorio veracruzano (los dos últimos son en caso de ser necesarios), en el Estadio ‘Beto’ Ávila.

El Águila de Veracruz una buena participación en la temporada regular de la Liga Mexicana de Softbol, logrando finalizar en el segundo lugar del standing, sólo por debajo de las actuales Campeonas, Diablos Rojos Femenil.

El conjunto veracruzano se medirá ante Sultanes en la antesala de la Gran Final del circuito azteca que vive su tercera edición.

El que gane logrará su pase a la Serie de la Reina 2026.

En la LMS, el peor clasificado recibe los primeros dos juegos de la serie, mientras que el equipo mejor ubicado en el standing tendrá los juegos restantes como local.

Claro Sports, Fox Deportes, ESPN/Disney+, TVC Deportes, AYM Sports, Canal Once y la plataforma oficial de la LMB TV transmitirán estos encuentros.

DIABLOS VS. OLMECAS

Las Campeonas Diablos Rojos del México se medirán a Olmecas de Tabasco en la otra serie de Semifinal.

Los primeros dos duelos serán hoy martes y mañana miércoles en casa de las Olmecas, mientras que los tres restantes serán viernes, sábado y domingo en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

FICHA

Softbol

Liga Mexicana

Temporada 2026

Playoffs

Semifinal

Juego 1

El Águila Vs. Sultanes

Palacio Sultán

20:00 horas - Hoy

ESPN

