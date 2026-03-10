Tinkerbell tendrá su propia serie live action

Podcast
Reporte Ciudadano
Tinker Bell (conocida también como Campanita), la icónica hada de Peter Pan, será protagonista de Tink, una serie de acción real en Disney+ que estará a cargo de las guionistas y productoras Liz Heldens y Bridget Carpenter.

El estudio ha estado planeando durante un tiempo llevar a cabo una versión actualizada del personaje clásico creado originalmente por el novelista y dramaturgo escocés JM Barrie.

Tinker Bell, presentada por primera vez en Peter Pan (1953), se ha convertido en un emblema de Disney y aparece en la apertura de muchas de sus películas.

Disney había previsto una película sobre este personaje protagonizada por Reese Witherspoon, pero el proyecto se modificó tras la renuncia de Gary Marsh como presidente y director creativo de Disney Branded Television.

Y en 2023, Yara Shahidi, interpretó a Tinker Bell en la película de acción real Peter Pan & Wendy, que se llevó a cabo para Disney+.

Marsh, ahora productor independiente respaldado por Disney, funge como productor ejecutivo de la serie, que se desarrolla bajo la producción de 20th Television.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre el reparto ni la fecha de estreno, la serie representa uno de los proyectos importantes en desarrollo para Disney+, que continúa expandiendo sus adaptaciones en acción real de personajes clásicos del estudio


