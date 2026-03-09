Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26069075259303_d066301ce5
Deportes

México cae 5-3 ante EUA en el Clásico Mundial de Beisbol

La selección mexicana luchó por empatar ante Estados Unidos, pero no logró remontar; ahora deberá vencer a Italia para aspirar a la siguiente fase

  • 09
  • Marzo
    2026

La Selección de México sufrió su primera derrota en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras caer 5-3 ante Estados Unidos, en un duelo en el que el equipo mexicano intentó reaccionar en las últimas entradas, pero no logró igualar el marcador.

El encuentro marcó el tercer partido del conjunto mexicano en la fase de grupos del torneo. Antes de este compromiso, México había conseguido victorias frente a Gran Bretaña y Brasil, resultados que lo mantienen con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Con este resultado, el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional deberá buscar el triunfo en su próximo juego ante Italia para asegurar su lugar en la fase siguiente del torneo.

Estados Unidos toma ventaja con jonrones en la tercera entrada

El marcador comenzó a inclinarse a favor del equipo estadounidense durante la tercera entrada. El primero en castigar fue Aaron Judge, quien conectó un jonrón al jardín derecho que permitió impulsar dos carreras.

AP26069135026085.jpg

Poco después, Roman Anthony amplió la ventaja con otro cuadrangular. Su batazo se elevó entre los jardines izquierdo y central y permitió que tres carreras más cruzaran el plato.

Con ese ataque ofensivo, Estados Unidos tomó una ventaja que resultó determinante para el desarrollo del encuentro.

México intenta reaccionar en las últimas entradas

El equipo mexicano buscó acortar distancias en la parte final del juego. En la sexta entrada, Jarren Duran conectó un jonrón entre los jardines izquierdo y central que permitió sumar una carrera.

La ofensiva volvió a responder en la octava entrada, cuando el mismo Duran repitió la dosis con otro batazo de cuatro esquinas para impulsar una nueva carrera.

AP26069031547083.jpg

Con ese ataque, México logró acercarse en el marcador hasta colocar el juego 5-3. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para completar la remontada.

México mantiene opciones en el Clásico Mundial

A pesar del resultado, la selección mexicana se mantiene con posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo gracias a las victorias conseguidas en sus dos primeros encuentros.

El conjunto nacional deberá disputar su último partido de la fase de grupos frente a Italia, duelo que será determinante para definir su clasificación dentro del grupo.

Estados Unidos, por su parte, continúa con paso invicto dentro del torneo y se mantiene como uno de los equipos más fuertes del grupo.

AP26069102549785.jpg

¿Cómo le ha ido hasta ahora en el Clásico Mundial de Beisbol?

Hasta el momento, la participación de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha dejado los siguientes resultados:

México vs Gran Bretaña: 6 de marzo — Victoria
Brasil vs México: 8 de marzo — Victoria
México vs Estados Unidos: 9 de marzo — Derrota
Italia vs México: 11 de marzo — 5:00 PM

El encuentro ante Italia será clave para las aspiraciones del equipo mexicano en el torneo internacional.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

fotonoticia_20260310185547_412_70c05a7847
NBA multa a Luka Doncic por gesto contra árbitro
portugal_mexico_cristiano_ronaldo_6581427f40
Portugal revelará convocatoria; ¿Jugará Cristiano ante México?
HD_Dx_Wme_Ww_A_Ark_TU_f5fa560f4a
Isaac del Toro se viste de líder en la Tirreno-Adriático
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_10_at_2_55_16_PM_0ccc292ea1
Llegará función internacional de box con Julio César Chávez Jr.
nuevo_leon_lider_empleo_manufacturero_23bdaef53a
Nuevo León, líder en empleo manufacturero y de servicios
sdewrgvswed3_99d265b872
Niños llevarán 'Huellas de la Danza' al Teatro Reforma
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×