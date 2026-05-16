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FIFA 'remata' derechos de transmisión del Mundial en China

La noticia fue confirmada por la propia FIFA, que anunció el acuerdo con China Media Group para transmitir el Mundial de 2026 y 2030

  • 16
  • Mayo
    2026

La Copa del Mundo de 2026 será por mucho la que más dinero le genere a la FIFA, pues los precios exorbitantes alcanzaron todos los rincones que involucra este certamen, incluidos los derechos de transmisión, que por mucho son los más costosos de la historia.

Sin embargo, hubo un país que logró "ganarle" a la Federación su propio juego y justo es uno de los mercados más importantes a los que quiere llegar: China. Pues a poco menos de un mes de que se juegue el partido inaugural, el gigante asiático recién adquirió sus derechos de transmisión.

FIFA cedió a la presión

Con tan poco tiempo para que se dé la patada inicial en el Estadio Azteca para inaugurar la copa, la FIFA no podía darse el lujo de perder a China, por lo que redujo sus pretensiones económicas de $300 millones de dólares para poder transmitir la justa, a solo $60 millones, es decir, le hizo al país un descuento del 57%.

La noticia fue confirmada por la propia FIFA, que anunció el acuerdo con China Media Group para transmitir el Mundial de 2026 y 2030; además del femenil en 2027 y 2031.

“El mercado chino es de una gran importancia para la comunidad global del futbol. Conocemos la pasión de esos aficionados y estamos muy felices y orgullosos de nuestro acuerdo", dijo Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

Aunque la Federación no mencionó el gigantesco descuento que hizo por sus derechos de transmisión, la información fue difundida por el Circuito Cerrado de Televisión de China.

Un motor importante

Una de las posibles razones por las que se pudo hacer este enorme descuento para el país asiático, es que sus empresas inyectaron al menos $11,000 millones de dólares para la organización y logística del certamen más grande de todos los tiempos, por lo que para FIFA es importante mantener buena relación con este país.


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