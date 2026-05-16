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Mexicano impulsa a Astros con jonrón en triunfo sobre Rangers

El mexicano volvió a ser decisivo para Houston al conectar cuadrangular en la victoria 2-0 sobre Texas, en un duelo marcado por el dominio de Arrighetti

  • 16
  • Mayo
    2026

El mexicano Isaac Paredes se convirtió en protagonista de la noche en el Daikin Park al conectar un jonrón solitario en la tercera entrada que abrió el camino para que los Astros de Houston derrotaran 2-0 a los Rangers de Texas en un cerrado duelo divisional de las Grandes Ligas.

El cañonazo del pelotero mexicano por el jardín izquierdo rompió momentáneamente el silencio en el estadio y después desató la celebración local, al representar la primera carrera de un juego dominado por el pitcheo.

Cuarto jonrón de la temporada para el mexicano

Con este batazo, Paredes llegó a cuatro cuadrangulares en la actual campaña de MLB, consolidando su aporte ofensivo en su segunda temporada defendiendo la franela de Houston.

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El sonorense sigue mostrando consistencia en momentos clave, aportando poder a una ofensiva que necesitó paciencia para asegurar el triunfo.

El abridor Spencer Arrighetti fue fundamental para la victoria de los Astros al lanzar sin permitir hit hasta la octava entrada, cuando Justin Foscue rompió la joya con un sencillo.

A pesar de perder el juego sin hit, Arrighetti firmó una sólida actuación con cinco ponches y apenas cuatro bases concedidas, llevándose el triunfo gracias a una noche de absoluto control.

Braden Shewmake selló el resultado

Houston no aseguró el partido sino hasta el octavo episodio, cuando Braden Shewmake conectó otro jonrón que amplió la ventaja a 2-0 y dio tranquilidad definitiva a los locales.

Por su parte, Jack Leiter cargó con la derrota tras una labor competitiva, pero insuficiente ante el oportunismo ofensivo de los Astros.

En otro resultado destacado de la jornada, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Angelinos en una nueva edición de la llamada Serie de la Autopista, apoyados en cuadrangulares de Andy Pages, Max Muncy y Teoscar Hernández.


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