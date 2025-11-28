Cerrar X
Deportes

Disputará Real Apodaca Final del Torneo Internacional Premier

Real Apodaca, superlíder de la Liga Premier, avanzó a la final del Torneo Internacional Premier. Se medirá a Vélez Sarsfield de Argentina este sábado

  • 28
  • Noviembre
    2025

Real Apodaca, el superlíder de la Liga Premier, sufrió ante Artesanos de Metepec en la Jornada 3 del Torneo Internacional Premier, pero al ganar el punto extra en tanda de penales, el conjunto dirigido por Ricardo Rayas está en la Gran Final y disputará la copa ante Vélez Sarsfield de Argentina.

El duelo por el título será este sábado 29 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Hugo Sánchez, en Boca del Río, Veracruz; los mexicanos llegan con dos triunfos ante Alajuelense de Costa Rica (2-1) y Alianza FC de Colombia (2-0), así como el empate 2-2 con Artesanos, a quien eliminó con el 5-4 desde los 11 pasos durante siete rondas.

Vélez Sarsfield empató 4-4 con Durango, pero se llevó el punto extra 5-4 sobre Alacranes; después venció 2-0 a Racing de Veracruz y 3-0 a Santos de Brasil, por lo que consiguió su pase a la final con 8 puntos como líder del Grupo 2, misma cantidad que Real Apodaca en el Grupo 1. Racing, Alacranes, Artesanos, Alianza FC, Alajuelense y Santos quedaron fuera.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 9.07.49 AM.jpeg

Real Apodaca sufre, pero avanza a la Final

Artesanos fue una grata sorpresa, pues es líder en la Serie B, pero demostró que puede dar pelea en la Serie A, ya que el conjunto merengue sufrió; sin embargo, al final supo imponerse.

El cuadro de Apodaca se fue al frente desde el minuto 20, con un penal anotado por Said Jaramillo, luego de que Metepec cometiera mano dentro del área. Después, al 39', llegó el 2-0 con doblete de este mismo elemento, quien desde linderos mandó un balón cruzado para aumentar la ventaja.

Ya en la parte complementaria, Axel Escandón, quien llegaba al torneo como segundo portero y vio acción ante la expulsión de Sergio Rubio, salvó a su equipo con una gran atajada; pero al 52’ no pudo evitar que Joab Ruiz acortara distancia, mientras que al 83’ Francisco Hernández empató el juego 2-2.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 9.07.50 AM.jpeg

De esta manera, todo se decidió en la tanda de penales, en la cual Artesanos falló el primero y el segundo lo atajó Escandón, pero no lo supo aprovechar Apodaca, pues erró los dos primeros disparos. Al finalizar los cinco tiros, el marcador estaba 3-3 en esta ronda, por lo que siguieron desde los 11 pasos y, al final, Metepec falló su séptimo cobro y, por Real, Andrés Velarde cobró perfecto para que la locura estallara con el pase a la final, ganando 5-4 el punto extra.

Vélez Sarsfield se impone a Santos de Brasil

Vélez Sarsfield necesitaba ganar para avanzar a la final y lo hizo; venció 3-0 a Santos de Brasil, resultado que les daba el pase sin importar lo que ocurriera en el duelo entre Racing y Durango. Mieko Rubio abrió el marcador al 21’ de acción, luego Lionel Ramírez en el 70’ hizo el segundo y finalmente, Simón Prima al 88’ selló la victoria 3-0.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 9.07.48 AM.jpeg

Ahora, la Final entre Real Apodaca y Vélez Sarsfield se disputará este sábado a las 20:00 horas en el Estadio Hugo Sánchez de Boca del Río, Veracruz.


Comentarios

