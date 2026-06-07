Florentino Pérez seguirá como presidente del Madrid hasta 2030

Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid después de imponerse en las elecciones presidenciales celebradas durante la madrugada de este lunes (tiempo local), donde derrotó ampliamente a Enrique Riquelme.

Con este resultado, el empresario madrileño extenderá su gestión al frente del club blanco al menos hasta el año 2030, fecha en la que concluirá su nuevo mandato.

Florentino Pérez: “Hemos ganado las elecciones y vamos a continuar trabajando para seguir ganando títulos”. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 7, 2026

Amplio respaldo de los socios madridistas

De acuerdo con los resultados de la votación, Florentino Pérez obtuvo el respaldo de aproximadamente dos tercios de los socios que participaron en los comicios, un escenario que diversos medios de comunicación en Madrid ya anticipaban en los días previos.

La victoria, oficializada en las instalaciones de Valdebebas, representa el tercer triunfo electoral del dirigente al frente del conjunto merengue.

Una trayectoria marcada por los triunfos electorales

La primera ocasión en la que Florentino buscó la presidencia del Real Madrid fue en 1995, cuando fue derrotado por Ramón Mendoza. Sin embargo, cinco años más tarde, en el 2000, logró imponerse a Lorenzo Sanz con el 55% de los votos, en una elección en la que el voto por correo resultó determinante.

Posteriormente, en 2004, volvió a ganar de manera contundente, obteniendo más del 90% de los sufragios emitidos por los socios del club.

Tras su regreso a la presidencia en 2009, Florentino Pérez había permanecido sin oposición en los procesos internos, por lo que esta fue la primera ocasión en varios años en la que tuvo que competir nuevamente por el cargo.

Un nuevo mandato tras una etapa sin títulos

Aunque su periodo vigente concluía originalmente en 2029, el dirigente anunció el pasado 12 de mayo la convocatoria anticipada de elecciones, decisión que generó diversas reacciones debido a que el equipo acumulaba dos temporadas consecutivas sin conquistar títulos.

Con este nuevo respaldo de los socios, Florentino Pérez se mantendrá al frente del Real Madrid con el objetivo de encabezar una nueva etapa deportiva y administrativa para la institución más laureada del futbol europeo.

Comentarios