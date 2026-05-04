Beyoncé regresa a la Met Gala después de 10 años

Tuvieron que pasar más de 10 años para que Beyoncé volviera a una Met Gala, situación que generó una expectación entre los asistentes y una multitud de fans apostada en la calle gritando sin parar.

La "Queen Bey" fue la última celebridad en presentarse en la alfombra blanca, luciendo un vestido transparente con un esqueleto plateado superpuesto, una larga capa de plumas de varios metros y una corona plateada.

Al evento, la cantante estadounidense fue acompañada de su hija mayor, Blue Ivy, quien llevaba un voluminoso vestido blanco y unas gafas de sol, además de su marido, Jay-Z, quien vistió un clásico.

After ten years, our #MetGala co-chair @Beyonce has made her highly anticipated return to the steps of the Met. Get the details on her look for fashion's biggest night here: https://t.co/u9yYjAqMRf pic.twitter.com/rahJIMgVWD — Vogue Magazine (@voguemagazine) May 5, 2026

La familia protagonizó un divertido momento cuando tanto Jay-Z como una asistente intentaron llamar la atención de la niña para que se quitara las gafas, pero esta hizo oídos sordos.

Esta aparición de Beyoncé se da un año después de que se rumoreara que la cantante podía aparecer en la Met Gala de 2025.

Sin embargo, esta no apareció, pues en ese momento se encontraba realizando su gira de "Cowboy Carter", la cual acabaría marcando un récord en la categoría de música country, con más de $400 millones de dólares en ingresos brutos.

La última vez que la diva del pop acudió a la fiesta benéfica fue en 2016, donde lució un vestido de látex en color "nude" y con mangas abullonadas de Givenchy, respondiendo con elegancia a un código de vestir inspirado en la ciencia ficción, "Manus x Machina".

Durante ese año, se encontraba promocionando su aplaudido álbum visual "Lemonade", en el que volcó sus sentimientos tras una infidelidad, y al que hizo recientemente un guiño con unas fotos en la playa, mostrando unos limones y una botella de whisky.

Comentarios