Pumas presenta queja por posible alineación indebida del América

Pumas UNAM busca que se sancione al Club América por una presunta alineación indebida durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX.

De acuerdo con reportes de ESPN, el conjunto universitario ya presentó ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol la documentación necesaria para iniciar una investigación formal, incluyendo pruebas en video y argumentos basados en el reglamento.

Comisión Disciplinaria analizará el caso

Tras la admisión de la solicitud, el organismo revisará los hechos para determinar si existen elementos suficientes para imponer una sanción al equipo azulcrema.

El club universitario se mantendrá a la espera de la resolución oficial, luego de que su recurso fuera aceptado para su análisis.

La jugada que desató la polémica

Según la queja de Pumas, la posible irregularidad ocurrió al minuto 62 del encuentro disputado en el Estadio Azteca.

En esa acción, el defensor uruguayo Sebastián Cáceres recibía atención médica tras un choque de cabezas con Álvaro Angulo, jugador del conjunto universitario.

En ese momento, América ya había realizado un cambio previo por la salida del lesionado Cristian Borja, quien fue sustituido por Ramón Juárez, y preparaba tres modificaciones adicionales.

Durante esa ventana de cambios, el cuarto árbitro indicó la salida de Miguel Vázquez por Thiago Espinosa. Sin embargo, al percatarse de que Cáceres no podría continuar por una conmoción cerebral y fractura en el rostro, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine modificó la decisión.

De acuerdo con el señalamiento, el auxiliar Paulo Victor Gomes habría intervenido para que el cambio se aplicara finalmente por el jugador lesionado, lo que, según Pumas, podría constituir una violación al reglamento.

Esperan resolución oficial

La resolución de la Comisión Disciplinaria será clave para definir si el hecho amerita una sanción deportiva, lo que podría tener impacto en la serie.

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