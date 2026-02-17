Tigres analiza fichar a Dejan Joveljić, goleador del Kansas City

El interés de Tigres UANL por fortalecer su delantera sigue activo.

La directiva felina mantiene en su lista al atacante serbio Dejan Joveljić, actual jugador del Sporting Kansas City, como una opción real para el próximo mercado de verano.

Cabe señalar que el nombre del delantero no es nuevo en el entorno universitario. Desde el año pasado, el club ha seguido su desempeño de forma constante, evaluando su posible incorporación como parte de la renovación ofensiva.

Interés que no desaparece

De acuerdo con la información, el seguimiento al atacante se ha mantenido firme por más de un año.

Su perfil encaja en la idea deportiva del club, que busca un delantero con capacidad comprobada frente al arco.

El serbio ha respondido con resultados en la Major League Soccer, donde suma 18 goles y dos asistencias en 34 partidos, cifras que lo colocan como uno de los atacantes más productivos de su equipo.

El precio, el principal obstáculo

En el aspecto económico, el posible fichaje no sería sencillo. El especialista en transferencias Ekrem Konur reportó que el club estadounidense tendría un precio base cercano a los $10 millones de dólares, cifra que podría elevarse dependiendo del destino del jugador.

Para Tigres, el costo estimado rondaría entre los 10 y 10.5 millones, lo que obligaría a la directiva a analizar con cautela la inversión.

