Iñárritu ve triunfo de Sheinbaum como algo histórico

El cineasta destacó que la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia representa un avance frente al machismo y la desigualdad

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Para el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México representa mucho más que un cambio político: simboliza un avance significativo en la lucha contra las estructuras históricas de desigualdad y machismo.

Durante un encuentro realizado en la biblioteca de El Colegio Nacional, institución que recientemente lo incorporó como el primer cineasta en su historia, el director de "Amores Perros" destacó el significado que tiene que una mujer ocupe la máxima responsabilidad política del país.

Iñárritu celebra la llegada de una mujer a la Presidencia

El realizador calificó la elección de Sheinbaum como un “gran, gran triunfo”, al considerar que representa un reconocimiento a la capacidad, inteligencia y liderazgo de las mujeres.

“Es un gran triunfo, en todo, en inteligencia, en que realmente haya una posibilidad de que ese machismo entienda perfectamente que las mujeres nos traen al mundo. Ellas crean la vida. Esa es la verdad”, expresó.

Para Iñárritu, la llegada de una mujer a la Presidencia confronta directamente prejuicios que durante décadas han limitado el reconocimiento de las capacidades femeninas en distintos ámbitos de la sociedad.

El cineasta concluyó su reflexión señalando que la inteligencia y la sabiduría de las mujeres hacen especialmente significativo este momento para el país.

“La sabiduría que hay, la inteligencia, es un hecho, por eso es un gran gran triunfo que haya una presidenta”, afirmó.

Primer cineasta en El Colegio Nacional

Las declaraciones se produjeron en el marco de su incorporación a El Colegio Nacional, considerado uno de los máximos reconocimientos académicos y culturales de México.

Con su ingreso, Alejandro González Iñárritu se convirtió en el primer representante del mundo del cine en formar parte de la institución fundada en 1943.

El director definió esta incorporación como un reconocimiento al cine no solo como una expresión artística, sino también como una herramienta de reflexión, memoria y construcción de conocimiento.

La integración del ganador del Óscar fue anunciada oficialmente por El Colegio Nacional en julio de 2025 y lo convirtió en el integrante número 113 de la institución, que actualmente cuenta con 37 miembros activos.