En Rayados 'vino bien' la derrota: Fernando Ortiz

El invicto de los Rayados de Monterrey llegó a su fin este sábado en la cancha del “Gigante de Acero” cuando recibieron a las Chivas, quienes se impusieron por marcador de 0-2 ante más de 46 mil aficionados.

El entrenador de la Pandilla, sorprendió en la conferencia de prensa posterior al encuentro al decir que la derrota “les vino bien”.

“Ellos metieron dos goles, nosotros no metimos goles. Esa fue la causa principal de la derrota de hoy. Voy a decir algo que quizás no esperan, pero creo que la derrota nos vino bien. Nos vino bien porque a veces una buena cachetada implica ciertas cosas dentro de este deporte, y yo creo que era un buen momento como para que nos suceda lo que sucedió. Es una derrota que duele, pero bien merecida está", declaró Fernando Ortiz.

El mandamás albiazul aseguró que le gustó el funcionamiento de su equipo hasta el momento que llegó la expulsión de Gerardo Arteaga, con quien tendrá una charla al respecto.

“No importa el resultado que se obtenga, siempre hay algo que corregir. Hasta la expulsión de Gera, habíamos hecho un juego inteligente. Me hubiese gustado, en algunas correcciones, si no hubiésemos tenido la expulsión, quizás hubiese sido otro partido. Pero bueno, tengo que educar a Gera (Arteaga) que esas reacciones nos perjudican y lleva a que sea una expulsión que quizás tiene que calmar su temperamento".

Sobre esta acción que se dio en los minutos finales del primer tiempo, Ortiz profundizó al respecto al dar su punto de vista de la jugada.

"La he visto, esa la vi recién. Para mí hay una falta clara, que no le permite seguir en el juego de Gerardo. Se debe enojar por eso, porque al ver una falta y el árbitro no la interpretó, la reacción de patear el balón está mal. Yo creo que con una contestación lo hubiese calmado. Él jura que no lo insultó, no la vi”.

Adicional a Gerardo Arteaga, Ortiz no podrá contar con uno de sus pilares del medio campo, pues Jorge ‘Corcho’ Rodríguez también vio el cartón rojo por una entrada sobre Roberto Alvarado.

"Esto es el fútbol, se ha perdido, se ha ganado, se ha empatado y hay que pensar en la próxima, se lo dije recién, que a todo el mundo le duela esta derrota porque a nadie le gusta perder, pero ya mañana tenemos que pensar en lo que va a ser el día miércoles en la casa del Inter de Miami y nosotros vamos a salir de la misma manera. Qué es más lindo enfrentar al Inter de Miami con la presencia o no de un mejor jugador del mundo".

Será en las próximas horas cuando se den a conocer las respectivas sanciones para los elementos de la ‘Pandilla’ y una hipotética apelación por parte del Club de Fútbol Monterrey.

