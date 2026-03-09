El Mundial es demasiado grande para posponerlo: FIFA

En medio de un clima de tensión internacional por la guerra que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, la FIFA aseguró este lunes que la Copa del Mundo de 2026 es “demasiado grande” para ser pospuesta. Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo, afirmó que el organismo rector del fútbol mundial mantiene sus planes para el inicio de la justa el próximo 11 de junio. Durante una visita al Centro Internacional de Transmisión en Dallas, Schirgi reconoció que la situación geopolítica evoluciona día con día, pero reiteró la confianza en que las 48 selecciones clasificadas podrán participar sin contratiempos. Monitoreo constante y excepciones de viaje La FIFA confirmó que mantiene contacto permanente con la federación de fútbol de Irán. A pesar de que el gobierno de Donald Trump ha impuesto prohibiciones de viaje a cuatro naciones clasificadas —Irán, Costa de Marfil, Haití y Senegal—, las autoridades estadounidenses han garantizado excepciones para jugadores, cuerpos técnicos, directivos y familiares directos. “Estamos trabajando con todos nuestros socios internacionales para evaluar la situación”, señaló Schirgi. “La Copa Mundial seguirá adelante. Es un evento que reúne a todo el mundo y esperamos que todos los que clasificaron puedan estar presentes”.

Sedes y logística en marcha

La organización del torneo, que se dividirá en 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá, continúa avanzando. En Dallas, directivos de la FIFA presentaron el Fan Fest que operará durante 34 días y supervisaron las obras en el centro de convenciones, que servirá como núcleo de transmisión a 32 kilómetros del AT&T Stadium, estadio que albergará nueve partidos del torneo.

Polémica por el costo de las entradas

Además de los temas de seguridad, Schirgi abordó las recientes críticas por los elevados precios de los boletos. Con entradas que alcanzan los 8,680 dólares para asientos de categoría 1 en fases finales y hasta 2,735 dólares en primera ronda, la FIFA ha sido señalada por la falta de accesibilidad para el aficionado promedio.

Al respecto, el directivo justificó la reciente apertura de una ventana de venta de 48 horas como una medida para ofrecer categorías superiores a quienes no tuvieron éxito en sus solicitudes iniciales.