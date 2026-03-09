Irán lanza nuevo ataque contra países árabes del golfo Pérsico

La tensión en el Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico este martes tras una oleada de ataques iraníes contra países árabes del Golfo Pérsico, mientras el bloqueo al Estrecho de Ormuz dispara los precios internacionales del crudo y el presidente estadounidense, Donald Trump, lanza severas advertencias a Teherán.

Ataques coordinados en la región

Durante la madrugada, las sirenas de alerta por misiles resonaron en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Bahréin. Simultáneamente, Arabia Saudita informó la interceptación de dos drones sobre su región petrolera oriental, mientras que la Guardia Nacional de Kuwait reportó el derribo de seis dispositivos similares.

La ofensiva no se limitó al mar. En el norte de Irak, un ataque aéreo en la ciudad de Kirkuk golpeó a la 40ª Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular, una milicia vinculada a Irán, dejando un saldo de cinco milicianos muertos y cuatro heridos. Hasta el momento, ninguna fuerza se ha atribuido la autoría de este bombardeo.

Caos en el mercado energético

El impacto económico de la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero, es ya global. Irán ha logrado paralizar el tránsito por el Estrecho de Ormuz, ruta por la que circula una quinta parte del petróleo mundial.

Precios del crudo: El barril de Brent rozó los 120 dólares el lunes, estabilizándose cerca de los 90 dólares este martes (un incremento del 24% desde el inicio del conflicto).

Víctimas civiles: La Organización Marítima Internacional confirmó la muerte de al menos siete marinos en ataques a buques mercantes.

Desplazamiento masivo: Millones de personas buscan refugio mientras las bombas alcanzan desde instalaciones de agua y energía hasta hoteles y escuelas.

Mensajes contradictorios desde la Casa Blanca

El presidente Donald Trump trató de minimizar la gravedad del conflicto calificándolo como una "breve excursión", a pesar de que días antes sugirió que podría durar meses. A través de sus redes sociales, Trump lanzó una amenaza directa: