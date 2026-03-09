Irán lanza nuevo ataque contra países árabes del golfo Pérsico
Arabia Saudita interceptó dos drones sobre su región petrolera oriental, mientras que la Guardia Nacional de Kuwait reportó el derribo de seis más
- 09
-
Marzo
2026
La tensión en el Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico este martes tras una oleada de ataques iraníes contra países árabes del Golfo Pérsico, mientras el bloqueo al Estrecho de Ormuz dispara los precios internacionales del crudo y el presidente estadounidense, Donald Trump, lanza severas advertencias a Teherán.
Ataques coordinados en la región
Durante la madrugada, las sirenas de alerta por misiles resonaron en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Bahréin. Simultáneamente, Arabia Saudita informó la interceptación de dos drones sobre su región petrolera oriental, mientras que la Guardia Nacional de Kuwait reportó el derribo de seis dispositivos similares.
La ofensiva no se limitó al mar. En el norte de Irak, un ataque aéreo en la ciudad de Kirkuk golpeó a la 40ª Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular, una milicia vinculada a Irán, dejando un saldo de cinco milicianos muertos y cuatro heridos. Hasta el momento, ninguna fuerza se ha atribuido la autoría de este bombardeo.
Caos en el mercado energético
El impacto económico de la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero, es ya global. Irán ha logrado paralizar el tránsito por el Estrecho de Ormuz, ruta por la que circula una quinta parte del petróleo mundial.
Precios del crudo: El barril de Brent rozó los 120 dólares el lunes, estabilizándose cerca de los 90 dólares este martes (un incremento del 24% desde el inicio del conflicto).
Víctimas civiles: La Organización Marítima Internacional confirmó la muerte de al menos siete marinos en ataques a buques mercantes.
Desplazamiento masivo: Millones de personas buscan refugio mientras las bombas alcanzan desde instalaciones de agua y energía hasta hoteles y escuelas.
Mensajes contradictorios desde la Casa Blanca
El presidente Donald Trump trató de minimizar la gravedad del conflicto calificándolo como una "breve excursión", a pesar de que días antes sugirió que podría durar meses. A través de sus redes sociales, Trump lanzó una amenaza directa:
"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del estrecho de Ormuz, serán golpeados por los Estados Unidos veinte veces más fuerte de lo que han sido golpeados hasta ahora".
Por su parte, Teherán se muestra desafiante. Alí Mohammad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria, respondió que será Irán quien determine el fin de las hostilidades.
Kamal Jarazi, asesor del líder supremo, aseguró a la cadena CNN que no hay margen para la diplomacia y que el país está "preparado para una guerra larga".
Balance de víctimas
A medida que el conflicto se extiende a frentes en Líbano (contra Hezbollah) e Irak, las cifras de mortalidad continúan en ascenso:
Irán: 1,230 muertos.
Líbano: 397 muertos.
Israel: 11 muertos.
Estados Unidos: 7 miembros de las fuerzas armadas fallecidos.
Pese al caos bélico, los mercados financieros en Asia abrieron con ganancias tempranas este martes, impulsados por un breve optimismo en la bolsa estadounidense, aunque la volatilidad sigue siendo la constante en la economía global.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas