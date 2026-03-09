Podcast
Detienen federales al ‘Cherry’, líder del CDG en Tamaulipas

Considerado un generador de violencia de alto impacto, se le atribuye también la coordinación de bloqueos y quema de vehículos tras la captura de 'El Mencho'

  • 09
  • Marzo
    2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) detuvieron a Manuel “N”, alias el “Gordo Cherry”, “Cherry” o “Meño”.

El detenido es identificado por las autoridades de inteligencia como un operador de alto nivel para la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo (CDG), con base de operaciones en la ciudad de Reynosa.

La detención se derivó de un cateo ejecutado el pasado domingo 8 de marzo de 2026 en un predio localizado en dicha ciudad fronteriza.

La captura del “Cherry” representa un golpe estratégico a la cúpula del Cártel del Golfo, donde es identificado como el tercer mando en importancia dentro de la estructura criminal.

Según informes de inteligencia, el detenido controlaba el corredor de tráfico de drogas entre Díaz Ordaz y Miguel Alemán con destino a Estados Unidos, y se le vincula con ataques directos mediante el uso de drones contra el encargado de seguridad pública de Díaz Ordaz.

Considerado un generador de violencia de alto impacto, se le atribuye también la coordinación de bloqueos y quema de vehículos en Tamaulipas tras la captura de "El Mencho" en Jalisco.

El operativo que llevó a su detención este domingo 8 de marzo en Reynosa, donde se le aseguraron dos fusiles AR-15, una pistola calibre .45 y tres unidades motrices, fue ejecutado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bajo el mando de Omar García Harfuch, en estrecha coordinación con la Sedena.

Gracias a labores de inteligencia y seguimiento, las fuerzas federales lograron sitiar el inmueble y realizar la aprehensión sin que se reportaran enfrentamientos.

El detenido, junto con las armas y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal y continuar con las indagatorias sobre sus nexos operativos en la entidad.


