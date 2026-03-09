Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Sin daños en el Tec Saltillo tras marchas del 8M

La directora del plantel, señaló que las expresiones realizadas durante la movilización se llevaron a cabo sin incidentes que comprometieran la infraestructura.

  • 09
  • Marzo
    2026

Tras las marchas del 8 de marzo en Saltillo por el Día Internacional de la Mujer, autoridades del Instituto Tecnológico de Saltillo informaron que no se registraron daños en sus instalaciones.

Un recorrido de supervisión por los edificios principales reveló únicamente la colocación de algunos carteles de manifestación, los cuales fueron respetados y no generaron afectaciones mayores.

Manifestaciones sin afectar la infraestructura

La directora del plantel, Alicia Sánchez, señaló que las expresiones realizadas durante la movilización se llevaron a cabo sin incidentes que comprometieran la infraestructura. Además, destacó que las actividades académicas continúan con normalidad.

Promueven programa de bienestar estudiantil

Por otra parte, la directiva informó que se buscará gestionar la llegada del programa Mente Chida en Cuerpo Sano a los estudiantes, el cual se impulsaría en coordinación con la Secretaría de la Juventud de Coahuila.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer el bienestar y la salud integral de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo.


