Vancouver niega escolta especial de élite a Infantino

La policía de Vancouver rechazó una solicitud de la FIFA para otorgar a su presidente, Gianni Infantino, una escolta motorizada de nivel cuatro durante su estancia en la ciudad, un esquema de seguridad reservado habitualmente para figuras de altísimo perfil como el Papa o el presidente de Estados Unidos.

La petición se realizó en el marco del congreso anual de la FIFA, que se celebra esta semana en Vancouver, donde el organismo buscaba que la caravana de Infantino pudiera desplazarse por la ciudad con cierres viales, paso prioritario en semáforos y medidas extraordinarias de movilidad.

Seguridad de máximo nivel, fuera de proporción

De acuerdo con reportes de medios canadienses, el nivel de protección solicitado está sólo un escalón por debajo del protocolo papal, equiparable al que se brinda al presidente estadounidense y por encima del asignado al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Sin embargo, autoridades locales consideraron que la medida no era proporcional.

En respuesta, la ciudad de Vancouver indicó que cualquier disposición de transporte para el dirigente será “apropiada, proporcional y coherente” con la manera en que la ciudad organiza eventos internacionales de gran escala.

Esta no es la primera ocasión en que una solicitud de seguridad especial para Infantino genera rechazo.

Durante el Mundial Femenino de 2023 en Nueva Zelanda, la FIFA también pidió una escolta motorizada para su presidente, pero las autoridades neozelandesas negaron la solicitud tras revisarla bajo sus protocolos operativos estándar.

Cercanía con Trump genera atención

La figura de Infantino ha cobrado mayor atención internacional por su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en vísperas de la Copa del Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Reportes previos señalan que el dirigente suizo ha fortalecido vínculos con círculos políticos de alto nivel, incluida su presencia en eventos relacionados con Trump, lo que ha alimentado críticas sobre su estilo de liderazgo y proyección pública.

La reunión anual del organismo también inicia en medio de cuestionamientos de dirigentes europeos.

Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Futbol, criticó públicamente la entrega de un “premio de la paz” de la FIFA a Donald Trump durante el sorteo del Mundial en diciembre pasado.

Klaveness sostuvo que otorgar ese tipo de reconocimiento no forma parte de la misión de la FIFA y defendió que instituciones como el Nobel son las encargadas de esa labor.

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