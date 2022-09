Esgrimista mexicano quiere estar en París 2024

Juan Carlos Delgado Llamas es tapatío y lucha por llegar a Juegos Olímpicos.

Juan Carlos Delgado Llamas tiene 21 años de edad y nació en Zapopan, Jalisco, es esgrimista y ha representado a México en copas del mundo, campeonatos mundiales y panamericanos... pero tiene un objetivo por cristalizar: participar en los Juegos Olímpicos de París 20224.

"Mi más grande sueño es llegar a los Juegos Olímpicos, eso es lo que está en mi mente, quiero llegar a París 2024, pero también quiero ir a Juegos Centroamericanos y Panamericanos", dijo Delgado Llamas a CRACK de El Horizonte, en entrevista exclusiva.

El atleta azteca tiene 13 años dentro de esta disciplina deportiva, por la cual nació el gusto al tener apenas ocho años de edad.

"De niño practicaba natación, y ahí veía que pasaban los esgrimistas con sus espadas... y me llamo la atención, de niño a todos queremos tener una espada en las manos. Me acerqué a preguntar, y enseguida comencé a entrenar. Es un deporte que me ha ayudado con la disciplina y la responsabilidad", platicó el deportista mexicano.

Con más de una década en la esgrima, Juan Carlos ha puesto en alto a nuestro país en distintas competencias internacionales.

"Tengo 13 años en esto, he participado en copas del mundo, campeonatos panamericanos... me gustaría seguir poniendo en alto el nombre de mi país en todo el mundo... yo soñaba con esto", agrega en la charla.

El esgrimista mexicano revela qué momento vive en el proceso olímpico para lograr un boleto para París 2024 y ser parte de la delegación azteca.

"El proceso olímpico es de cuatro años, vamos en el penúltimo año, este es uno de los años más importantes debido a que tienes que lograr la mayor cantidad de puntos posibles: vamos a empezar a ir a competencias a lo largo del mundo, que son difíciles para los mexicanos porque estamos del lado del mundo donde no hay tantas competencias, generalmente son en Europa o África.

"Queremos clasificarnos por equipos, ya que la plaza olímpica por equipos es para cuatro tiradores hombres, sólo tres participan, pero van cuatro", apuntó.

Delgado Llamas comentó que Francia, Estados Unidos y Alemania son potencia en esta disciplina deportiva.

"En México estamos en un despertar, estamos empezando a despegar cada vez más, no tenemos la preparación que otros países tienen, vamos poco a poco tomando un nivel. Recomiendo que se metan a verlo, que lo busquen en donde sea por videos... sólo pedimos a cambio que nos apoyen, que nos vean y que nos echen porras", puntualizó.

LA FRASE

"A las personas que van empezando en el esgrima, no dejen de lado sus sueños, siempre persíganlos, trabajen duro y sean determinados porque así alcanzarán sus metas"

-Juan Carlos Delgado Llamas

Esgrimista mexicano

INDENTADO

Juan Carlos Delgado Llamas y sus compañeros Diego Cervantes, Daniel López y Tommaso Archilei están en preparación para conseguir la clasificación por equipos, ya que de esta manera los cuatro mexicanos podrán conseguir su pase a París 2024

NUMERALIA

5 de mayo de 2023 en Acapulco, fecha y lugar en que Juan Carlos Delgado y sus compañeros participarán en una competencia para aumentar su puntaje y obtener una clasificación a las Olimpiadas