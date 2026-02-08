Podcast
Estas son algunas curiosidades sobre el Super Bowl

Es común ver o leer palabras como Super Bowl, show de medio tiempo, trofeo Vince Lombardi, o hasta números romanos, pero… ¿qué significan? Aquí te lo explicamos

  • 08
  • Febrero
    2026

El término “Super Bowl” fue idea de Lamar Hunt, entonces propietario de los Chiefs de Kansas City, quien se inspiró en un juguete de sus hijos llamado “Super Ball”. La palabra “Bowl” (o “Tazón” en español) la adoptó de los partidos por el Campeonato de futbol americano universitario.

curiosidades-super-bowl.jpg

Hunt combinó ambas palabras y le dio al juego por el Campeonato de la NFL el nombre de Super Bowl, o Súper Tazón en español.

Números romanos

El propio Lamar Hunt fue quien propuso enumerar cada edición del Super Bowl con números romanos en lugar de números ordinarios, con el fin de evitar confusiones, ya que el juego se realiza a principios de cada año, pero en realidad corresponde a la temporada que comenzó el año anterior.

curiosidades-super-bowl.jpg

La edición del Super Bowl de 1971 fue la primera a la que se le adjudicaron números romanos. Aquel encuentro lo ganaron los Colts de Baltimore sobre los Cowboys de Dallas.

Show de Medio Tiempo

El espectáculo del medio tiempo nació en 1967, año en que se jugó la primera edición del Super Bowl. Sin embargo, las primeras ediciones de las décadas de los 60, 70 y 80 ofrecieron shows con bandas locales y de bajo impacto mundial.

michael-jackson-super-bowl.jpg

Recién a inicios de la década de los 90, en 1993, el evento tuvo un giro radical cuando en el Super Bowl XXVII se presentó Michael Jackson, luego de que el espectáculo del año anterior presentara bajos números de audiencia.

Comerciales más caros de la historia

Los espacios de publicidad durante la transmisión del Super Bowl han alcanzado precios exorbitantes. De hecho, en este evento se han registrado los precios más caros de la historia para cualquier evento deportivo en el mundo.

Vince Lombardi

El trofeo que se le entrega al equipo Campeón del Super Bowl lleva el nombre de Vince Lombardi, quien es uno de los entrenadores más importantes en la historia de la NFL.

vince-lombardi.jpg

Durante su carrera dirigió a los Packers y a los Redskins, pero fue con Green Bay con quien ganó cinco Campeonatos de la NFL, incluyendo las dos primeras ediciones del Super Bowl.

Vincent Thomas Lombardi ingresó al Salón de la Fama en 1971, coincidiendo con el año en que se empezó a utilizar números romanos para el Super Bowl.


