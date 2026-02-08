Seahawks superior a Patriots tras enfrentarse en 20 ocasiones

Con la cuenta regresiva activada rumbo al Super Bowl LX (60) entre Seattle Seahawks y New England Patriots, analizamos con datos cómo ha evolucionado una de las rivalidades más interesantes cuando se cruzan estas franquicias en la NFL.

Aunque no se enfrentan con tanta frecuencia como rivales divisionales, Seahawks y Patriots han construido una historia competitiva que se remonta a finales de los años 70.

Según estadísticas históricas, Seattle lidera la serie global con un récord aproximado de 11 ganados y nueve perdidos a su favor en todos los combates, incluyendo Playoffs y temporada regular.

Último duelo Seattle se lleva la victoria frente a New England

El último duelo registrado fue en la Semana 2 de la temporada 2024, donde Seattle se impuso 23-20 en tiempo extra en Foxborough, en un duelo donde el mariscal Geno Smith combinó más de 300 yardas por aire y DK Metcalf fue determinante.

Este dominio reciente se refleja en las últimas cinco confrontaciones: los Seahawks han ganado cuatro de esos cinco encuentros, incluida una victoria cerrada en 2012 y un triunfo en 2024, con la única victoria de New England siendo el Super Bowl XLIX celebrado en 2015.

El enfrentamiento que definió la narrativa entre estas franquicias fue sin duda el Super Bowl XLIX, disputado el 1 de febrero de 2015. En ese juego, los Patriots se impusieron 28-24 en un final icónico: con Seattle desde la yarda uno y posibilidades de asegurar su segundo título consecutivo, Marshawn Lynch no recibió el balón y Russell Wilson fue interceptado por Malcolm Butler, sellando la remontada de New England.

Este juego no sólo dio a los Patriots otra anilla de Super Bowl, sino que marcó uno de los finales más debatidos y recordados de la historia moderna de la NFL; ahora sirve como antecedente para la revancha que veremos en Super Bowl LX.

¿Cuando y a qué hora es el SuperBowl?

El próximo domingo 8 de febrero, Seattle Seahawks y New England Patriots definen al nuevo campeón de la NFL; la cita es a las 17:00 horas (tiempo del centro del país) y lo podrás ver por Azteca 7, la página de Azteca Deportes, así como la app. (adn40.mx)

