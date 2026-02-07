Podcast
Nuevo León

Inaugura Sheinbaum preparatoria; promete construir dos más en NL

Acompañada del gobernador, Samuel García, la presidenta resaltó que es fundamental crear más planteles para disminuir el porcentaje de deserción

  07
  Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios(CBTIS)  No. 299 en el municipio de García y se comprometió a construir dos más en Nuevo León. 

Acompañada del gobernador, Samuel García, el Secretario de Educación Nacional, Mario Delgado, el alcalde de García Manuel Guerra Cavazos y alumnos de diferentes CBTIS, la presidenta hizo hincapié en que es fundamental crear más planteles de bachilleratos para disminuir el porcentaje de deserción en este nivel educativo. 

“Este año en Nuevo León construimos dos preparatorias, también se ampliaron dos preparatorias y este año 2026 vamos a construir dos preparatorias más y las que hagan falta. 

“Porque dónde tienen que estar los jóvenes es en las escuelas no en las calles, pues eso es lo primero, más escuelas que queden cerca de la casa”, dijo Claudia Sheinbaum. 

Agregó que la distancia entre los hogares de los jóvenes y las preparatorias de más de una o dos horas es la segunda razón por la cual no estudian o dejan de estudiar la preparatoria. 

Por otra parte, también indicó que buscarán igualar los planes de estudio en el nivel de bachillerato en Nuevo León, tanto de los CBTIS como las de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya que en encuestas que se han hecho, los jóvenes aseguran que no sienten conexión entre lo que aprendieron en la secundaria y lo que buscan enseñarles en las preparatorias, por lo cual, pierden interés y se dan de baja de sus estudios. 

“Le vamos a pedir a la Universidad Autónoma de Nuevo León que nos ayude para que también certifiquen los bachilleratos del estado, eso hace que se igualen todas las escuelas. 

“Una vez iguales se cambian los planes de estudio para que sea más divertido aprender, para que tengan más lugar y a las escuelas les estamos construyendo canchas de basquetbol, de fútbol y muchas cosas más”, dijo Sheinbaum. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se informó que en el plantel de García se invirtieron 49 millones de pesos en la construcción y 17 millones de pesos más en el equipamiento, cuenta con 12 aulas y cuatro laboratorios, más oficinas administrativas. 

Así mismo se está terminando de construir otro plantel CBTIS en el municipio de Juárez el cual se aseguró estará terminado a finales del mes de febrero. 

Por su parte, Samuel García, gobernador de Nuevo León agradeció a la presidenta la construcción de este plantel educativo ya que ayuda a que crezcan las oportunidades para los jóvenes de estudiar más allá de la secundaria. 

“Agradecerle que apuesten los jóvenes de nuevo León. somos cientos de miles de jóvenes que esperábamos que añorábamos prepas como la que hoy vamos a inaugurar. 

“Gracias, presidenta, por pensar en el futuro, pero sobre todo por darnos estas materias en inteligencia artificial, en electromovilidad, en automatización, que son las materias que esos jóvenes quieren cursar para hacer los profesionistas del mañana”, dijo Samuel García. 

Además de la inauguración de la preparatoria en García, Claudia Sheinbaum también visitó el municipio de Santa Catarina en donde supervisó las obras de construcción del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que estará ubicado a un costado de la Carretera Monterrey – saltillo en el punto conocido como ‘Parque Acuático’.

“Hay que construir más hospitales, así como hace un momento estuvimos en García en donde construimos una preparatoria, pues ahora empezamos a construir más hospitales”, dijo claudia Sheinbaum en el municipio de Santa Catarina. 

Este domingo, Claudia Sheinbaum también estará en el municipio de Juárez para hacer las primeras entregas del programa de viviendas del bienestar.


