Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua

La cortina e infraestructura de la presa León, antes llamada Libertad, no tiene grietas ni fugas, por lo que es segura y está lista para ser recibida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), afirmó esa dependencia.

Su construcción concluyó en diciembre pasado tras varios incumplimientos de entrega, por lo que Conagua dijo que solo está en espera de que Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) ponga fecha de entrega para ambos inaugurarla definitivamente; sin embargo, la administración del embalse quedará en manos de la federación.

Su costo cerró en $5,638 millones de pesos, que es 42% superior a los $3,978 millones de pesos que se presupuestaron inicialmente; la federación puso el 50% y el gobierno estatal otro 50%.

La dependencia indicó que la presa León ayudará a reforzar la seguridad hídrica de Nuevo León.

En entrevista exclusiva para Azteca Noticias, el delegado de la Conagua en Nuevo León, Luis Carlos Alatorre Cejudo, dijo que las versiones de que la presa tenía fugas fueron producto de la “desinformación”.

“La presa está en óptimas condiciones, no está agrietada, no tiene fugas, como se vaticinó en ciertos momentos".

“Ha habido alguna desinformación; podemos constatar en recorridos, a través de las galerías internas de la presa, donde se hace recorrido de inspección, la calidad y el término de esta obra”, indicó.

El vaso ubicado tiene una capacidad ordinaria de 221.83 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua; sin embargo, su capacidad máxima extraordinaria es de 307.73 Mm³.

Alatorre dijo que actualmente está al 40% de su capacidad y que si ellos no han publicado su almacenamiento es porque aún no está bajo su administración.

“La presa ya está cumpliendo su objetivo: ahorita tiene entre el 35 y 40% de almacenamiento; no es poca el agua que tiene ya la presa en almacenamiento”, señaló.

Esta obra hidráulica cuenta con una cortina de 1,950 metros de longitud y 47 metros de altura, siendo la más grande y larga de las presas que hay en América Latina.

“El proceso de entrega-recepción de la presa Libertad representa un avance fundamental para la seguridad hídrica y el desarrollo social de Nuevo León, al formalizar la conclusión de una de las obras hidráulicas más relevantes de la región y dar paso a su etapa de operación bajo un marco legal, técnico y administrativo sólido”, dijo por su parte la dependencia en un comunicado.

El pasado 2 de febrero, El Horizonte dio a conocer que la Conagua aseguró que este 2026 estarán iniciando el proceso de entrega-recepción de la Presa Libertad en Nuevo León.

Este proceso de entrega-recepción es requisito indispensable para que el órgano federal reciba formalmente la infraestructura por parte del gobierno del estado, a través de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), que fue quien ejecutó la obra.

“Su correcta entrega-recepción es una garantía de que fue construida con calidad, responsabilidad y visión de futuro".

“Invertir en infraestructura hídrica es invertir en salud, desarrollo y estabilidad social. La presa Libertad es un ejemplo de cómo la planeación técnica y la responsabilidad institucional se traducen en beneficios directos para la población”, aseguró el funcionario en la entrevista.

Detonará el turismo

La presa León tendrá también una vocación sustentable, pues permitirá el turismo ecológico y apuntalará los ecosistemas.

También será de beneficio para la agricultura, pues tendrán agua disponible para los cultivos de la zona.

“La presa como tal, además de dotar de agua a la zona metropolitana de Monterrey, pues otorga otra serie de servicios locales, tanto turísticos recreativos en cierto momento, pero la presa además contempla un gasto ecológico, es decir, va a tener un gasto que va a permitir que la biodiversidad y los aspectos ambientales se sigan desarrollando aguas abajo de una forma sostenible".

“Por otra parte, pues también tendrá un poco de uso para la agricultura; algunos ejidos que están aguas abajo se verán beneficiados porque, pues, no había esta infraestructura y el agua de lluvia, pues, no nomás pasa en ciertas épocas del año y, pues, si no están sembrando, pues no la pueden aprovechar”, expresó Alatorre.

No tiene grietas

La federación está en espera de que AyD le entregue la Presa León, pues fue concluida a finales del año pasado; la Conagua señala que es una obra segura y que ayudará a fortalecer la seguridad hídrica del estado.

Fecha de arranque y conclusión: septiembre 2020 - diciembre 20251

Costo inicial proyectado: $3,978 millones de pesos

Costo final: $6,638 millones de pesos

Aumento: 42%

Capacidad del vaso: 221 mm³ de agua

Llenado actual: 40%

