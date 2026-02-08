Vinculan a dos hombres por traficar más de 100 aves en Morelos

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a dos hombres por su probable participación en el delito contra la biodiversidad en la modalidad de posesión de fauna silvestre, en el estado de Morelos.

¿Cómo fueron detenidos?

La detención de José "N" y Yanin "N" fue parte de las acciones efectuadas por personal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, al realizar reconocimientos de seguridad y vigilancia en un tianguis ganadero en Yecapixtla, Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, fueron agentes de la policía municipal quienes se percataron de que estas dos personas tripulaban un vehículo con 21 jaulas, donde resguardaban a 107 ejemplares.

Autoridades corroboraron que estas especies se encuentran bajo categorías de riesgo como: protección especial, amenazada o en peligro de extinción.

Ante este hallazgo, el Ministerio Público Federal portó los datos de prueba suficientes para obtener dicha vinculación a proceso.

Además, se les impuso como medida cautelar la firma periódica de cada 15 días, así como tres meses de investigación complementaria.

