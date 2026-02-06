Podcast
Nuevo León

Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez

Fuentes federales señalaron que durante su estancia en la entidad también se revisarán avances de obras en infraestructura

  • 06
  • Febrero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este fin de semana una visita oficial a Nuevo León, donde tiene programadas actividades en los municipios de García y Juárez, como parte de su gira de trabajo por el norte del país.

De acuerdo con la agenda preliminar, la mandataria arribará este sábado a García, donde encabezará un evento relacionado con infraestructura educativa, en el que se espera la inauguración de un nuevo plantel de nivel medio superior, enfocado en ampliar la cobertura para jóvenes de la región metropolitana.

Posteriormente, se prevé que sostenga encuentros con autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a proyectos prioritarios en materia de desarrollo social, educación y servicios públicos.

Aunque todavía no se confirma, tentativamente podría ir también a supervisar una obra a Santa Catarina el mismo sábado.

Para el domingo, la presidenta se trasladará al municipio de Juárez, donde participará en la entrega de apoyos y programas sociales dirigidos a familias de bajos recursos, principalmente en el rubro de vivienda.

Fuentes federales señalaron que durante su estancia en la entidad también se revisarán avances en obras de infraestructura y esquemas de colaboración entre el Gobierno de México y el Gobierno de Nuevo León.

Se espera que Sheinbaum esté acompañada por el gobernador Samuel García y por funcionarios del gabinete federal, lo que marcará una nueva etapa de coordinación institucional en temas estratégicos para el estado.

La visita ha generado expectativa entre distintos sectores sociales, ya que se da en un contexto de demandas relacionadas con crecimiento urbano, movilidad, servicios básicos y calidad de vida en la zona metropolitana de Monterrey.


