Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
esteban_andrada_golpea_zaragoza_18a02898e0
Deportes

Esteban Andrada, exrayado, golpeó brutalmente a rival en España

El partido ya era tenso por tratarse de un duelo directo en la lucha por evitar el descenso y terminó marcado por la violencia y no por el resultado deportivo.

  • 26
  • Abril
    2026

El portero argentino Esteban Andrada, exportero de Rayados, protagonizó un violento incidente en el futbol español tras agredir a un rival con un puñetazo durante un partido de Segunda División.

La acción ocurrió en el duelo entre Zaragoza y Huesca, donde el arquero perdió el control tras ser expulsado, desatando una de las escenas más polémicas de la temporada.

¿Cómo fue la agresión de Andrada?

El incidente se registró en los minutos finales del encuentro, cuando Andrada recibió su segunda tarjeta amarilla tras empujar a un rival. Luego de ver la expulsión, el guardameta corrió hacia el defensa Jorge Pulido y le lanzó un puñetazo directo al rostro.

El golpe derribó al jugador del Huesca, lo que provocó una confrontación inmediata entre futbolistas de ambos equipos y una serie de expulsiones adicionales.

De acuerdo con el reporte arbitral, la agresión generó incluso una lesión visible en el rostro del rival, lo que incrementa la gravedad de la acción dentro del reglamento disciplinario.

Partido termina en caos tras la acción

La jugada detonó una trifulca generalizada en el campo, con jugadores, suplentes y cuerpos técnicos involucrados en el altercado. Incluso otros futbolistas fueron expulsados tras la revisión de la jugada.

El partido, que ya era tenso por tratarse de un duelo directo en la lucha por evitar el descenso, terminó marcado por la violencia y no por el resultado deportivo.

Huesca se quedó con la victoria por 1-0, pero el cierre quedó completamente opacado por el incidente protagonizado por el arquero argentino.

¿Qué sanción podría recibir el exrayado?

Tras la agresión, Andrada se expone a una sanción considerable en el futbol español. De acuerdo con el reglamento disciplinario, el castigo podría ir de 4 a 12 partidos, e incluso aumentar si se determina que hubo lesión con baja médica.

El arquero, que actualmente milita en el Zaragoza atraviesa un momento complicado en su carrera europea, tanto por la situación deportiva de su equipo como por este episodio disciplinario.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

cruz_azul_millon_dolares_4a62cdf713
Cruz Azul gana US$1 millón como 'Equipo de la Temporada'
jose_antonio_noriega_disculpo_aficion_7ef06b9158
Rayados confirma salidas de 'Tato' Noriega y Héctor Lara
semifinales_champions_2f680f1ecd
Estos son los equipos que buscarán ser finalistas de la Champions
publicidad

Últimas Noticias

cruz_azul_millon_dolares_4a62cdf713
Cruz Azul gana US$1 millón como 'Equipo de la Temporada'
identifican_presunto_tirador_dentro_cena_donald_trump_a827ee5cfe
Imputan a Cole Thomas Allen por intento de homicidio contra Trump
EH_DOS_FOTOS_2026_04_27_T123638_762_ec2d2e9d5e
AB Quintanilla reaviva polémica entre Cazzu y Ángela
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_24_at_6_26_26_PM_d1523429d3
Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado
th_4_18c937effd
Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora
IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
publicidad
×