Esteban Andrada, exrayado, golpeó brutalmente a rival en España

El portero argentino Esteban Andrada, exportero de Rayados, protagonizó un violento incidente en el futbol español tras agredir a un rival con un puñetazo durante un partido de Segunda División.

La acción ocurrió en el duelo entre Zaragoza y Huesca, donde el arquero perdió el control tras ser expulsado, desatando una de las escenas más polémicas de la temporada.

¿Cómo fue la agresión de Andrada?

El incidente se registró en los minutos finales del encuentro, cuando Andrada recibió su segunda tarjeta amarilla tras empujar a un rival. Luego de ver la expulsión, el guardameta corrió hacia el defensa Jorge Pulido y le lanzó un puñetazo directo al rostro.

El golpe derribó al jugador del Huesca, lo que provocó una confrontación inmediata entre futbolistas de ambos equipos y una serie de expulsiones adicionales.

De acuerdo con el reporte arbitral, la agresión generó incluso una lesión visible en el rostro del rival, lo que incrementa la gravedad de la acción dentro del reglamento disciplinario.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Partido termina en caos tras la acción

La jugada detonó una trifulca generalizada en el campo, con jugadores, suplentes y cuerpos técnicos involucrados en el altercado. Incluso otros futbolistas fueron expulsados tras la revisión de la jugada.

El partido, que ya era tenso por tratarse de un duelo directo en la lucha por evitar el descenso, terminó marcado por la violencia y no por el resultado deportivo.

Huesca se quedó con la victoria por 1-0, pero el cierre quedó completamente opacado por el incidente protagonizado por el arquero argentino.

¿Qué sanción podría recibir el exrayado?

Tras la agresión, Andrada se expone a una sanción considerable en el futbol español. De acuerdo con el reglamento disciplinario, el castigo podría ir de 4 a 12 partidos, e incluso aumentar si se determina que hubo lesión con baja médica.

El arquero, que actualmente milita en el Zaragoza atraviesa un momento complicado en su carrera europea, tanto por la situación deportiva de su equipo como por este episodio disciplinario.

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