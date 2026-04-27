Luka Modric sufre fractura de pómulo, pero busca jugar el Mundial

Luka Modric anunció que sufrió una fractura de pómulo durante su encuentro con Juventus de este fin de semana tras protagonizar un fuerte choque.

Milan indicó que se trató de “una fractura compleja y multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo”, pero que la intervención “fue completamente exitosa”.

Esto ocurrió cuando disputaba un balón aéreo de cabeza, por lo que terminó por impactarse contra el mediocampista Manuel Locatelli.

Tiene 40 años, está a un mes de jugar su último mundial y ahí está, partiéndose la cara en un clásico para que Milán tenga chances de jugar una Champions League que quizás él ni disputará si se retira esta temporada. pic.twitter.com/oEcREml5vK — Martín Olivé (@FMartinOlive) April 26, 2026

El Milan indicó que se trató de “una fractura compleja y multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo”, pero que la intervención “fue completamente exitosa".

Croacia apoya a Luka Modric

Croacia debutará en el Mundial contra Inglaterra dentro de siete semanas, el 17 de junio. También se enfrenta a Panamá y Ghana en el Grupo L.

"He estado hablando con Luka y le deseamos una cirugía exitosa y una recuperación buena y rápida. Estoy convencido de que hará todo para estar listo para el Mundial, y le brindaremos todo el apoyo", dijo el técnico croata Zlatko Dalić

Modric creció apoyando al Milan y ha sido un jugador clave para los rossoneri. El jugador de 40 años ha sido titular en 32 de 34 partidos de liga y solo una vez quedó en el banquillo.

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