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Luka Modric sufre fractura de pómulo, pero busca jugar el Mundial

Esto ocurrió cuando disputaba un balón aéreo de cabeza, por lo que terminó por impactarse contra el mediocampista Manuel Locatelli

  • 27
  • Abril
    2026

Luka Modric anunció que sufrió una fractura de pómulo durante su encuentro con Juventus de este fin de semana tras protagonizar un fuerte choque.

Milan indicó que se trató de “una fractura compleja y multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo”, pero que la intervención “fue completamente exitosa”.

Esto ocurrió cuando disputaba un balón aéreo de cabeza, por lo que terminó por impactarse contra el mediocampista Manuel Locatelli.

El Milan indicó que se trató de “una fractura compleja y multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo”, pero que la intervención “fue completamente exitosa".

Croacia apoya a Luka Modric 

Croacia debutará en el Mundial contra Inglaterra dentro de siete semanas, el 17 de junio. También se enfrenta a Panamá y Ghana en el Grupo L.

"He estado hablando con Luka y le deseamos una cirugía exitosa y una recuperación buena y rápida. Estoy convencido de que hará todo para estar listo para el Mundial, y le brindaremos todo el apoyo", dijo el técnico croata Zlatko Dalić 

Modric creció apoyando al Milan y ha sido un jugador clave para los rossoneri. El jugador de 40 años ha sido titular en 32 de 34 partidos de liga y solo una vez quedó en el banquillo.

 


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