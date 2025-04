Estoy listo para dar el máximo: Joaquim Pereira

El defensa brasileño de los Tigres, Joaquim Pereira, reveló en conferencia de prensa que ha dejado atrás la lesión, y está más que listo para las semifinales de la Conca.

“He tenido una lesión que ocasionó un poco de dolor, pero con los tratamientos debidos, ya estoy pronto para el partido y me siento muy bien, estoy listo para dar el máximo”, dijo el central, quien prosiguió, “Hemos trabajado muy bien durante estos días, como te dije estaba lesionado junto con otros, pero creo que el equipo llega muy bien física y tácticamente también, y creo que tenemos todo para jugar y hacer un gran juego aquí en casa y con nuestra gente”.

Con respecto a la estrategia que deben de implementar ante un rival complicado como lo es la Máquina, Pereira Silva dijo, “Se trabaja de acuerdo al equipo que vamos a jugar y él (Guido) sabe que cada equipo tiene una estrategia diferente, y por eso está montando una estrategia para tratar de hacer lo mejor; al principio, pienso que va a ser un juego muy difícil, pero con mucha determinación y trabajo supongo que tenemos todo para hacer un gran juego”.

Joaquim también hizo declaraciones sobre como se siente en la línea de tres centrales, “Me siento bien, es un poco diferente, ahora Guido me está acostumbrando a jugar así, y aquí con el paso de los entrenamientos, he jugado bastante y no solamente yo sino como Grupo en sí, tenemos un juego diferente, pero administrarlo bien y haciendo nuestras funciones y Guido aprovechó mi velocidad de un juego poco más directo, así que me ha ayudado bastante bien, me siento bien en esa posición”.

Por último, dijo sobre Cruz Azul que saben es fuerte, “Sabemos la fuerza de ellos, son un gran equipo, han trabajado mucho tiempo juntos y como decía antes ellos tienen su estrategia, ellos tienen lo suyo para tratar de neutralizar, pero creemos que, si hacemos todo lo que hemos trabajado a la semana, estaremos cerca de la Victoria”.

