fuerza_civill_95a13a102c
Nuevo León

Nuevo León reduce 53% los homicidios y revierte alza histórica

Nuevo León reportó una caída del 53% en homicidios dolosos al 16 de diciembre, la cifra más baja desde 2017 y un giro a nueve años de alza

  • 17
  • Diciembre
    2025

Nuevo León registró una reducción significativa en los homicidios dolosos durante 2025.

Al corte del 16 de diciembre, el estado acumuló 704 casos, una caída del 53% en comparación con los mil 539 homicidios contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

El nivel más bajo desde 2017

De acuerdo con cifras revisadas por la Mesa de Construcción de Paz, el número actual de homicidios es el más bajo en casi una década.

Este descenso representa un punto de inflexión luego de nueve años consecutivos en los que el delito mantuvo una tendencia al alza.

Durante la sesión, se presentó una gráfica que muestra cómo, desde 2016, los homicidios habían aumentado de forma sostenida en el estado.

9796c51b-f36a-4d5f-a215-954c9d1a8de4.jfif

La reducción observada en 2025 no sólo rompe esa dinámica, sino que regresa a Nuevo León, en un solo año, a niveles previos al inicio del repunte.

La nueva Fuerza Civil atribuyó los resultados a una mayor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Este trabajo conjunto se articula principalmente a través de la Mesa de Construcción de Paz, donde las autoridades alinean estrategias desde sus respectivos ámbitos de competencia.

Inversión y estrategia operativa

A estos factores se suma una inversión acumulada de 30 mil millones de pesos en materia de seguridad durante el sexenio del gobernador Samuel García.

policia fuerza civil.jpg

Desde 2024, Fuerza Civil implementa la estrategia Presencia Total, que incluye acciones como el Operativo Muralla y el Grupo de Coordinación Metropolitana, con el objetivo de mantener cobertura permanente del Estado de Derecho en todo el territorio de Nuevo León.


