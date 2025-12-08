Podcast
Deportes

Excluye Liverpool a Mohamed Salah tras disputa con entrenador

Mohamed Salah no fue convocado para el duelo de Champions contra el Inter tras criticar abiertamente al Liverpool y decir que el club 'lo echó a los leones'

  • 08
  • Diciembre
    2025

El Liverpool viajó a Italia sin una de sus figuras históricas. Mohamed Salah quedó fuera de la convocatoria para enfrentar al Inter de Milán en la UEFA Champions League, decisión que se da apenas horas después de su dura crítica pública al club y al técnico Arne Slot.

En la lista de 19 jugadores difundida este lunes, el egipcio brilló por su ausencia. El equipo viajó completo, y aunque Salah había entrenado con normalidad en Inglaterra, su exclusión confirma la tensión interna.

El delantero sorprendió el fin de semana al declarar que “parece que el club me ha echado a los leones”, tras ser relegado al banquillo por tercer partido consecutivo.

Asimismo, aseguró que no tiene “ninguna relación” con Slot, dejando ver un quiebre que ya no se esconde.

Una relación rota entre estrella y entrenador

Cabe señalar que el egipcio vive uno de sus momentos más tensos desde que llegó a Anfield hace ocho años, etapa en la que ganó dos Premier League y una Champions, además de múltiples reconocimientos individuales.

La decisión de Slot de marginarlo nuevamente, ahora en el máximo torneo europeo, evidencia que la grieta es profunda. En Liverpool evitó comentar la situación, pero la postura del técnico parece firme mientras busca retomar el control del vestuario.

Por otra parte, Salah renovó por dos años en abril, pero su futuro vuelve a quedar en duda.

Además, el atacante está próximo a acudir a la Copa Africana de Naciones con Egipto, justo antes de que abra el mercado de enero.

Mientras tanto, su ausencia ante el Inter podría convertirse en un punto de no retorno.


