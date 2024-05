Exfutbolistas participarán en torneo de footgolf en Monterrey

Los verdes del campo de Ciudad del Sol, en Allende, Nuevo León, recibirán a los mejores jugadores del footgolf en Monterrey, en el primer torneo Superlíder y Footgolf Monterrey.

Hoy viernes a partir de las 14:00 horas saldrán las primeras parejas del evento que se jugará a 18 hoyos en la modalidad de A Go Go, en dos divisiones: Pro y Amateur.

Cerca de 40 jugadores se darán cita en el mencionado campo para disfrutar de una tarde del deporte que fusiona el golf con el futbol.

Juninho, el capitán de Tigres en gran parte de su época dorada; Jonathan Espericueta, Campeón Mundial Sub-17 con la Selección Mexicana; y Pedro Palacios, el líder de la agrupación Los Tres Tristes Tigres, serán algunas de las celebridades que participarán en el evento.

“El formato que se va a jugar es A Go Go… ¿qué signifca A Go Go?, que se va a jugar en parejas y cada uno va haciendo sus tiros, eligen el mejor y van avanzando”, expresó Tommy Martínez, capitán de Footgolf Monterrey.

Dentro de las figuras de este deporte en nuestra ciudad, además de Martínez, estarán Andrea Chapa, flamante subcampeona de la Copa Sudamericana de Footgolf que se disputó este mes en Uruguay, y el actual Campeón de México, Mario González.

“Les aseguro que la primera vez que practiquen este deporte se van a enamorar, se van a enganchar como lo hicimos nosotros”, expresa González, quien se coronó en 2023 en el circuito mexicano que se desarrolla a lo largo de 10 ciudades de nuestro país.

Los exjugadores de La RaZa de Monterrey, Francisco “Troyano” de la Garza y Max Aguiar, con amplia trayectoria en el footgolf, también participarán en el torneo. Martínez, Chapa y Aguiar estarán el mes entrante en el Maters de Francia y el Italian Open, que se efectuarán en las ciudades de La Chaussee-d’Ivry y Asolo, respectivamente.

Este será el primer evento deportivo de Superlíder y se espera que realicen más de diferentes disciplinas como pesca y pádel, entre otros.

Fotos: Especial

